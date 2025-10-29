VIDEO Sučić majstorski zabio prvijenac u dresu Intera: Pogledajte sjajni potez bivšeg Dinamovca

Hrvatski reprezentativac Petar Sučić zabio je svoj prvi pogodak u dresu talijanskog velikana Intera. Bivši igrač Dinama sjajnim je potezom povećao vodstvo svoje momčadi na 2:0 u 71. minuti utakmice devetog kola Serie A protiv Fiorentine nakon što je Hakan Calhanoglu doveo Nerazzure u vodstvo pet minuta ranije.

Sučiću je ovo prvi pogodak u dresu Intera u 15. nastupu, a u dosadašnjih 14 upisao je tri asistencije. Njegov sjajni pogodak možete pogledati OVDJE. Sučić je utakmicu protiv Fiorentine započeo od prve minute za sastav Christiana Chivua.

Igor Štimac kažnjen u BiH zbog pozdrava 'Za dom spremni' Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

On je u Inter stigao ovog ljeta iz zagrebačkog Dinama u transferu teškom 14 i pol milijuna eura, od dolaska na San Siro cijena mu je još i narasla. Transfermarkt je početkom mjeseca objavio nove cijene za igrače u Serie A, a Sučić po toj stranici trenutačno vrijedi 20 milijuna eura.

VEZANI ČLANCI:

Njegov transfer u Inter dogovoren je još početkom godine, no ostao je u Dinamu do kraja prošle sezone da bi se onda na ljeto pridružio milanskom klubu. Za hrvatsku reprezentaciju 12 utakmica i zabio jedan gol.