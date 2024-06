VIDEO Srpski navijači radili nerede po Münchenu, ozlijeđeno devet policajaca

Srbija je sinoć odigrala 0:0 protiv Danske u trećem kolu skupine C i ispala s Europskog nogometnog prvenstva, a uoči tog susreta bili su neredi. Naime, najmanje devet policajaca ozlijeđeno je u sukobu sa srpskim navijačima u središtu Münchena uoči odlučujućeg dvoboja za prolazak u osminu finala. Informacije su to koji donosi njemačka novinska agencija DPA.

Sukob je započeo oko 17 sati na središnjem gradskom trgu Marienplatzu kada su policajci pretresli jednog od navijača zbog sumnje u posjedovanje pirotehničkih sredstava. To je, prema navodima policije, bio povod za bacanje boca i stolova na njezine pripadnike koji su potom uzvratili uporabom suzavca i palica.

25.06.2024 EURO 2024

Denmark🇩🇰 - Serbia🇷🇸, riots and arrests in the center of Munich🇩🇪 before the match https://t.co/P8gr9X1k2J pic.twitter.com/bt9Y3XfT1n