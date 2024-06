Kek: Novo doba za slovenski nogomet, Piksi: Nismo bili vreća za udaranje, ne sramim se!

Skupina C na Europskom nogometnom prvenstvu kompletirana je sinoć. Engleska je prošla u osminu finala kao prva nakon što je odigrala 0:0 sa Slovenijom koja je završila kao trećeplasirana. Slovenski izbornik Matjaž Kek, bio je zadovoljan:

- Nisam baš očekivao da ćemo proći. Pokazali smo igrom da zaslužujemo prolazak. No, igrali smo protiv jednog od favorita turnira. Kroz cijeli dan osjećao sam se pozitivno i pokazali smo mentalnu snagu. Analizirali smo ih, ali kada smo postali pasivni imali smo problema. Iznimno sam ponosan na ovu momčad. Vidjeli ste energiju koju su svi igrači dobili od svih naših navijača u prvoj utakmici i sada opet. Veselimo se, ali vraćamo se treninzima i pripremama za sljedeću utakmicu. Imali smo tešku skupinu, ali imamo vrhunsku momčad. Jako sam ponosan na svoju momčad i mislim da je ovo početak novog i lijepog doba za slovenski nogomet.

Slovenija je tako prvi put u povijesti izborila nastup u nokaut fazi na velikom natjecanju.

Engleski izbornik Gareth Southgate pak opravdava svoju momčad. Engleska je prije turnira bila glavni favorit za naslov, ali nakon tri kola šanse su joj se srozale jer nije se iskazala.

- Mislim da smo bili puno bolji s loptom. Stvorili smo nekoliko dobrih prilika, što nam u ovom trenutku predstavlja problem. Ne uspijevamo baš doći do prilika pred golom. Mislim da igrači koji su ulazili bili dobri. Razumijem reakcije, ali to je teško okruženje. Išli smo po pobjedu izmjenama koje smo napravili. Ubacili smo na teren napadački orijentirane igrače. Palmer je bio vrlo dobar. Dobro pronalazi prostor i stvara prilike. Radi se o mladim igračima i odgajamo ih u teškom okruženju. Imali su dobar utjecaj na nas i činili su dobre stvari. Anthony Gordon, Cole Palmer, Kobbie Mainoo, to su bili dobri potezi. Moramo na tome graditi. Bilo je mnogo toga na čemu možemo graditi dalje.

U drugoj utakmici skupine Danska i Srbija odigrale su 0:0. Dalje je prošla Danska kao drugoplasirana, dok Srbija ispada s turnira.

Izbornik orlova Dragan Stojković Piksi ovako je komentirao susret:

- Pa, idemo kući... Ostaje razočaranje zbog rezultata, nismo uspjeli napraviti taj korak koji nam je nedostajao. Utakmice je bila izjednačena, tražila se jedna šansa, jedan gol. Nije nikakva tragedija, ja sam ponosan za ove momke. Nismo bili vreća za udaranje. Grupa je bila izjednačena, ne vidim nikakvu tragediju! Trebamo biti ponosni, zavalio bih se navijačima na velikoj podršci, to mnogo znači - rekao je izbornik Srbije pa odgovorio na pitanje hoće li i dalje ostati na toj funkciji.

- To nije pitanje za mene, niti klauzula u ugovoru nema. Nemam se čega sramiti. Idem uzdignute glave. A to što se nisi kvalificirao za drugu rundu? Kakve to veze ima, to je sport. Napravili smo strahovit napredak u defenzivi. Svaki dan smo radili na tome i izgleda smo uspjeli. Nema razloga za bilo kakvom tragedijom, niti je ovo tragedija.