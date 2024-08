VIDEO Ružne scene u Mariboru: Navijači pogodili bivšeg HNL-ovca, utakmica bila prekinula na pola sata

Suparnik nogometaša Rijeke u posljednjem pretkolu Konferencijske lige, ljubljanska Olimpija u susretu je 6. kola slovenskog prvenstva na gostovanju protiv svog najžešćeg rival Maribora igrala 1-1 (1-1).

Maribor je poveo golom Repasa (26), a poravnao je Lasickas (35.). Olimpija sada ima 12 bodova te dijeli prvo mjesto s Koperom, dok je Maribor peti s tri boda i utakmicom manje.

Horrible scenes in Maribor



Olimpija is awarded a penalty. Maribor fans throw a gas canister? at the taker Florucz



The game was immediately stopped.



Currently 1-1 pic.twitter.com/mrsF5H5mTu