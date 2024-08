Evo koliko Rijeka može zaraditi izbori li grupnu fazu Konferencijske lige

Rijeka večeras od 20 sati na Rujevici dočekuje Olimpiju u prvoj utakmici play-offa Konferencijske lige. Za ovo natjecanje, treće po razini u Uefi, Riječani se bore nakon ispadanja iz utrke za Europsku ligu.

Podsjetimo, Rijeka je kao viceprvak Hrvatske svoj europski put ove sezone počela u drugom kolu kvalifikacija za Europa ligu gdje su u dvije utakmice bili bolji od rumunjskog drugoligaša Corvinula, ali su ispali od Elfsborga. Stoga su momci s Kvarnera automatski osigurati borbu za Konferencijsku ligu.

Prođu li Olimpiju i izbore grupnu fazu, mogli bi lijepo zaraditi. Naime, svaki od 36 klubova koji će nastupati u glavnoj fazi će dobiti nagradu od 3,17 milijuna eura samo za ulazak. Bonusi za učinak isplaćivat će se za svaku utakmicu: 400 tisuća eura po pobjedi i 133 tisuće eura za remi.

Konferencijska liga se igra drugačije ove sezone, po uzoru na Ligu prvaka. Najveća promjena odnosi se na grupnu fazu, koja će postati jedna faza Lige s 36 momčadi. Svaki klub igra protiv šest različitih momčadi (tri kod kuće, tri u gostima). Osam najboljih ukupno ide izravno u osminu finala, klubovi koji završe od devetog do 24. mjesta natjecat će se u doigravanju, a pobjednici prolaze do šesnaestine finala gdje ih čekaju momčadi koje ispadnu iz Europa lige. Od tog trenutka nadalje se igra nokaut faza kao do sada.