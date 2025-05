Potvrđena kontroverzna presuda: Englezi zabranili transrodnim osobama da igraju ženski nogomet

Engleski nogometni savez objavio je odluku koja će iz temelja promijeniti situaciju ženskog nogometa u zemlji. Počevši od 1. lipnja 2025. godine, transrodnim ženama bit će zabranjeno sudjelovanje u ženskim nogometnim natjecanjima. Ova drastična promjena politike izravna je posljedica nedavne presude Vrhovnog suda Ujedinjenog Kraljevstva od 16. travnja 2025., koja je jednoglasno presudila da se, u kontekstu Zakona o jednakosti iz 2010., pojam "žena" odnosi isključivo na biološki spol dodijeljen pri rođenju. Do sada je FA, unatoč pritiscima, dopuštao sudjelovanje transrodnim ženama na temelju individualnih procjena, uz uvjet smanjenja razine testosterona i zadržavanje prava na zabranu iz sigurnosnih ili pravednosnih razloga. Međutim, nova sudska odluka protumačena je kao "materijalna promjena u zakonu" koja je zahtijevala hitnu reviziju i prilagodbu postojećih pravila.

Vrhovni sud Ujedinjenog Kraljevstva svojom je presudom izazvao burne reakcije diljem zemlje i šire. Definicija žene isključivo kroz prizmu biološkog spola pozdravljena je od strane nekih feminističkih skupina i vlade kao korak prema "jasnoći", no istovremeno je naišla na oštru osudu aktivista za prava transrodnih osoba, koji upozoravaju na široke i štetne posljedice po svakodnevni život transrodnih pojedinaca. FA je u svom priopćenju naglasio kako je njihova uloga kao krovnog tijela nacionalnog sporta učiniti nogomet dostupnim što većem broju ljudi, djelujući unutar zakonskih okvira i međunarodnih politika koje definiraju UEFA i FIFA. Priznali su da je tema izuzetno složena te da je njihova dosadašnja politika, koja je dopuštala sudjelovanje transrodnim ženama, bila utemeljena na načelu inkluzivnosti i potkrijepljena stručnim pravnim savjetima. "Razumijemo da će ovo biti teško za ljude koji jednostavno žele igrati igru koju vole u rodu s kojim se identificiraju", stoji u priopćenju Engleskog nogometnog saveza.

Procjenjuje se da će ova odluka izravno utjecati na manje od 30 transrodnih žena koje su trenutno registrirane i aktivno igraju nogomet na amaterskoj razini u Engleskoj. U profesionalnom ženskom nogometu trenutno nema registriranih transrodnih igračica. Engleski nogometni savez najavio je da će kontaktirati sve pogođene igračice kako bi im objasnili promjene i razmotrili načine na koje mogu ostati uključene u nogomet, iako ne u ženskim natjecateljskim timovima. Važno je napomenuti da je sličnu odluku o zabrani sudjelovanja transrodnim ženama u ženskom nogometu nedavno donio i Škotski nogometni savez (SFA), također kao reakciju na presudu Vrhovnog suda, s primjenom od sljedeće sezone za sve uzraste od U13 naviše. U Škotskoj, prema dostupnim informacijama, trenutno nema registriranih transrodnih igračica.

Iz FA-a poručuju kako njihova odluka nije ideološki motivirana, već predstavlja nužnost poštivanja zakona. Novinar Sky Sportsa, Rob Dorsett, istaknuo je ironiju situacije gdje moto FA-a "Nogomet za sve" sada očito ne uključuje sve, jer transrodne osobe neće moći igrati ni u muškim ni u ženskim timovima pod novim pravilima. Naglašeno je da je FA potražio opsežne pravne savjete te da pokušavaju postupiti ispravno u vrlo kontroverznoj temi gdje će neizbježno biti kritizirani bez obzira na odluku. Kritičari, međutim, ukazuju na potencijalno isključujući učinak presude i politike koja iz nje proizlazi, dovodeći u pitanje temeljno pravo na sudjelovanje u sportu.

Odluka Vrhovnog suda i posljedična reakcija FA-a izazvale su duboku zabrinutost među pravnim stručnjacima i aktivistima za ljudska prava. Komentatori s Harvarda i drugih institucija ističu da presuda predstavlja značajan korak unatrag za prava transrodnih osoba u UK. Kritizira se oslanjanje suda na argumente "rodno kritičnih" aktivista, uz istovremeno isključivanje glasova samih transrodnih osoba iz procesa. Naglašava se da definiranje mizoginije isključivo kroz biološki spol oživljava problematični biološki esencijalizam, koji je povijesno korišten i za ograničavanje prava cisrodnih žena. Victoria McCloud, prva britanska transrodna sutkinja, opisala je trenutak kao "zastrašujuće vrijeme" za trans osobe, ističući praktične probleme poput nesigurnosti oko korištenja javnih toaleta. Postavlja se i pitanje usklađenosti presude s presedanima Europskog suda za ljudska prava, poput slučaja Goodwin protiv UK, koji naglašava važnost pravnog priznavanja roda za dostojanstvo trans osoba.

Odluka FA-a mogla bi se suočiti s pravnim izazovima, pogotovo ako uspiju pokušaji osporavanja same presude Vrhovnog suda na europskim sudovima, što bi moglo dovesti do ponovnog preispitivanja politike. U međuvremenu, sudbina transrodnih nogometašica ostaje neizvjesna. Natalie Washington, transrodna žena koja godinama igra amaterski nogomet, izjavila je za ITV News kako će zbog ove odluke vjerojatno morati odustati od sporta. Objasnila je da se u ženskom timu osjeća sigurno i prihvaćeno, dok bi igranje u muškom timu bilo fizički neizvedivo i potencijalno opasno zbog straha od nasilja i zlostavljanja. "Ako nisam kvalificirana za jedno, a nisam sigurna u drugom, onda je to vjerojatno kraj za mene što se tiče igranja", rekla je. Dok se čeka na odluke međunarodnih tijela poput UEFA-e i FIFA-e o politici na profesionalnoj razini, ova odluka FA-a, s obzirom na popularnost nogometa u Engleskoj, ima ogroman simbolički i praktični značaj, dodatno zaoštravajući već ionako napetu debatu o pravima transrodnih osoba u sportu i društvu.