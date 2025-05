I Messi ostao bez finala Lige prvaka, u odlučujućoj utakmici izbacila ga momčad s poznatim Hrvatom

Nogometaši Inter Miamija nisu se plasirali u finale CONCACAF Champions Cupa, natjecanja najboljih klubova Sjeverne i Srednje Amerike te Kariba, nakon što su u uzvratnom dvoboju polufinala pred svojim navijačima poraženi od Vancouver Whitecapsa s 3-1 pa je kanadska momčad s ukupnih 5-1 izborila nastup u finalu.

Utakmica odigrana na Chase stadionu u Fort Lauderdaleu dobro je počela za momčad predvođenu Lionelom Messijem, jer je u 9. minuti Jordi Alba postigao vodeći pogodak na asistenciju Luisa Suareza. No, to je ostao jedini pogodak domaće momčadi, a gosti su u drugom poluvremenu došli do uvjerljive pobjede golovima Briana Whitea (51), Pedra Vitea (53) i Sebastiana Berhaltera (71). U sastavu Vancouvera je bio i 36-godišnji hrvatski veznjak Damir Kreilach, ali nije ulazio u igru.

Vancouver će u finalu igrati protiv boljeg iz obračuna dvije meksičke momčadi, Cruz Azula i Tigresa. Prvi dvoboj je završio 1-1, a uzvrat je na rasporedu u noći s četvrtka na petak po srednjoeuropskom vremenu.

Finalni dvoboj, u kojem će domaćin biti momčad s boljim učinkom u dosadašnjem dijelu natjecanja, bit će odigran 1. lipnja, a pobjednik CONCACAF Champions Cupa steći će pravo nastupa na FIFA Svjetskom klupskom prvenstvu 2029. i na sljedećem FIFA Interkontinentalnom kupu.