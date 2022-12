VIDEO Pogledajte kako je Ronaldo ronio suze, nije ga utješio niti svjetski rekord

Nogometaši Maroka plasirali su se u polufinale Svjetskog prvenstva svladavši u četvrtfinalu Portugal sa 1-0 (1-0) na stadionu Al Thumama. Strijelac jedinog gola bio je Youssef En-Nesyri (42). Maroko je tako postao prva afrička reprezentacija koja se plasirala u polufinale svjetskog prvenstva u 92-godišnjoj povijesti ovog natjecanja.

Portugal je, kao i Španjolska u osmini finala, imao loptu u svojim nogama, ali to je glavnom bio jalov posjed jer su prilike dolazile "na kapaljku".

VIDEO - "Pa stvarno nisu normalni! Ovo što igra Hrvatska je vrh nogometa. Ljudi me zovu i još ne vjeruju..'

A zvijezda portugalske nogometne reprezentacije Cristiano Ronaldo ulaskom u igru u 51. minuti četvrtfinalnog susreta na Svjetskom prvenstvu protiv Maroka u Dohi izjednačio je svjetski rekord po broju nastupa za neku naconalnu momčad. Ronaldu je to 196. nastup za Portugal čime se izjednačio na vrhu ljestvice svih vremena s Kuvajćaninom Baderom al-Mutawom.

Televizijske kamere zabilježile su tugu neutješnog Ronalda koji je u tunelu nakon utakmice plakao i rukama brisao suze.

It hurts me to see Ronaldo like this man 💔 pic.twitter.com/MbRGnTcRO2