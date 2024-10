VIDEO Pogledajte kako je Rodri slavio Zlatnu loptu. Usprkos ozljedi, sreći nije bilo kraja

Vezni igrač engleskog prvaka Manchester Cityja i španjolske reprezentacije Rodrigo Hernández Cascante, poznat i i pod nadimkom Rodri, osvojio je Zlatnu loptu koju najboljem nogometašu dodjeljuje francuski nogometni list France Football. Španjolac je bio među favoritima, no konkurenciju su mu činili Vinicius Junior, Jude Bellingham, Kylian Mbappé i Erling Haaland.

Međutim, među svim tim zvijezdama odlučeno je da prestižna nagrada pripadne upravo veznjaku koji je ove godine uzeo titulu prvaka Europe s reprezentacijom Španjolske. Nakon dodjele nogometaš je sa svojim društvom otišao u pariški restoran da proslavi. Njegov je klub objavio snimku koja prikazuje Rodrija dok slavi uz pjesme Free From Desire i Bella Ciao.

On top of the world! 🥇#ballondor pic.twitter.com/NyUlawCTNZ