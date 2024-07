VIDEO Pogledajte kako je Englez za pola minute sredio Babića, ovo je bilo ružno za vidjeti

Težak poraz doživio je hrvatski boksač Alen Babić u svojoj 14. borbi profesionalne karijere. U londonskoj Copper Box Areni nokautirao ga je engleski boksač Johnny Fisher. Borba je trajala svega 36 sekundi, nakon kojih je sudac u ringu prekinuo duel. Fisherova serija udaraca bila je previše za hrvatskog boksača, Babić je pao na tlo i više se nije mogao vratiti u borbu.

Babić kasnije jest imao žalbe na sučevu odluku, jer vidjelo se da se ustao, ali nije mogao nastaviti borbu. Britancu iz Romforda to je bila 12. pobjeda u karijeri u kojoj još nije doživio poraz, ali i već 11. slavlje nakon nokauta.

Snimka otkriva svu težinu Babićevog poraza:

