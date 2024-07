'Gospodine Hearn, pogriješili ste kada ste mi ponudili ovu borbu. Bio sam šokiran što se uvalili tog momka'

Pred hrvatskim boksačkim profesionalcem Alenom Babićem večeras je trenutak istine. U londonskoj Copper Box Areni, pred 7000 gledatelja, sučelit će se s novom engleskom teškaškom nadom Johnnyjem Fisherom a za Babu je to meč koji ga ili vraća na scenu ili ga potiskuje iza pozornica na kojima se događaju velike priredbe.

Uoči tog okršaja, predviđenog za 10 rundi, promotor Eddie Hearn zborio je tako da se može shvatiti da on Babića doživljava kao nekoga koga će boksač, kojem gradi karijeru, gotovo pa sigurno pobijediti.

– Babić nije teškaš svjetske klase, on je više borac europske razine i ja vjerujem da će ga Fisher pobijediti prekidom. Ako pak ne dovrši suparnika u prvim rundama, onda ga čeka duga noć. Ako na koncu i ne pobijedi, gradit ćemo Fisherovu karijeru iznova.

Borba neće dugo trajati

Na valu takve podrške i Fisher isijava samopouzdanjem uoči borbe s hrvatskim teškašem koji za sobom ima 12 profesionalnih mečeva i samo jedan poraz, onaj od Rozanskog za naslov WNC-ova prvaka u bridger kategoriji. Evo što je pak kazao borac kojeg zovu "Bikom iz Romforda" i koji je od ukupno 11 profesionalnih mečeva njih 10 završio nokautom.

– Ja sam velik, ja sam jak, ja sam moćan i brz. Realizacija toga bit će kada moja šaka sleti na tebe, bit će to velika opasnost za tebe. Zapamti, završit ćeš u dubokim vodama. Prestani pričati, prijeđimo na akciju. U subotu navečer smo samo ti i ja. Moj otac neće ući u ring ni moji navijači. Samo ti i ja.

No, domaći je borac ipak rekao i koju pohvalnu o svom hrvatskom protivniku:

– Poštujem Alena Babića. On je ratnik s kojim dolazi rat. On sa sobom donosi veliki borilački žar i to je dobro za zapaliti publiku. Ja znam što on donosi i nemam potrebu govoriti i nabrijavati se za borbu. Nije to dobro za njega što mi se suprotstavio jer primit ćeš aperkat, primit ćeš kroše, pogodit ću te u bradu. Istina je, Babić donosi visok intenzitet borbe. Voli jako puno mahati, ali vjerojatnost govori da ova borba neće dugo trajati. Moj je posao da budem taj koji će po završetku meča ostati na nogama. Ako ga je mogao nokautirati Rozanski, zašto to ne bih i ja mogao.

Čuvši sve to, moglo se očekivati da će Babić, engleskoj publici znan kao "The Savage", ovako reagirati.

– Ovdje će se dogoditi uskrsnuće "Divljaka". Gospodine Eddie Hearn, pogriješili ste kada ste mi odlučili ponuditi borbu s Fisherom. Bio sam šokiran time u što ste sve spremni uvaliti tog momka, no neka vam bude. Pristao sam jer ste podcijenili "Divljaka". Svi podcjenjuju "Divljaka", cijeli moj život no nikad ovako. Uostalom, ja sam se borio s teškašima i pobjeđivao ih nokautima kada je Johnny Fisher imao deset godina. I to ću vam i pokazati. Boks će te noći biti jedini sudac, nitko ga neće moći spasiti.

Ne zabrinjava Babića ni gostujući teren na kojem će se boriti.

– Fisher ima puno navijača. Uz sebe ima oca koji radi jako dobar posao i zbog toga sam pomalo ljubomoran. No, a ja sam se morao probijati da bih došao do ove razine i ove pozornice. A on je morao voziti automobil samo desetak minuta. Ja sam pak morao odraditi stotine borbi u usranim arenama gdje su me ljudi pokušavali ubiti, doslovno. I zato ću vam pokazati što boks može učiniti u subotu navečer.

Neće mu, kaže, biti prvi put da se bori s jakim udaračem.

– Zar vi mislite da se nikad nisam borio s borcem koji jako udara. Moja prva teškaška borba bila je kada sam imao 21 godinu. Znate vrlo dobro s kim spariram, znate što radim a to radim već 13 godina. Glava mi je kao zgnječeni krumpir. On je div, a već sam rekao, ja volim ubijati divove. Samo stavim bradu na njegova prsa i učinim to što je moguće čvršćim. To će biti najusamljenije mjesto na kojem je ikada bio i on će to osjetiti. Osjetit će to nakon, vjerujte mi, pet sekundi borbe. Znat će da je u dubokim vodama.

Alen je ušao u lik "Divljaka"

Po svemu izgovorenome, čini se da je Alen Babić ponovo ušao u lik "Divljaka", svojeg alter ega. Tijekom najavljivanja borbe izveo je mali performans. Najprije je udario glavom u mikrofon, a onda je upao u intervju koji je za jednu televiziju davao Frank Smith, izvršni direktor Matchroom Boxinga.

Sa svime što izgovara i izvodi, Babić je dokazao da je dobar šoumen i da ga engleski promotori zato i vole i dogovaraju mu mečeve. Jer, uvijek je spreman za "trash talk", ali i potući se svim srcem. Kao što rekosmo, dobar je šoumen, a sada je vrijeme da pokaže i koliko je dobar boksač.

Nakon što je izgubio od Rozanskog, Babić je za trenera angažirao Irca Collinsa te se za borbe priprema u Dublinu. A njihova suradnja je u ožujku Hrvatu donijela i prvu pobjedu, onu nad Steveom Robinsonom.