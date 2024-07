VIDEO Novi proizvođač Dinamovih dresova na udaru kritika. Pogledajte bizarnu situaciju iz Engleske

Britanski Castore je novi proizvođač Dinamovih dresova. Tvrtka je zamijenila Adidas koji je proizvodio dresove zagrebačkog kluba još od 2017. godine. Ipak, izgleda da je Castore naišao na osude da je neisplativ i da su dresovi poprilično nekvalitetni, brzo se natapaju znojem, lako se deru, a ono što je najsramotnije, s njih i grbovi otpadaju, i dakako, sve je to bilo i zabilježeno.

Najsvježiji slučaj zabilježen je u jučerašnjoj utakmici između Evertona i Sligo Roversa (3-3) kada je grb otpao s dresa Evertonog veznjaka Idrisse Gueyea.

The crest is falling off Gueye's jersey after 30min... #EFC pic.twitter.com/x4A9FvUAsF