Rakitić neće biti najplaćeniji, u Splitu kažu: Srušit ćemo Dinamo!

Bilo je to prije 17 godina. Ivan Rakitić prolazio je kroz jako važno razdoblje u svom životu. Trebalo je donijeti odluku o novom klubu, ali i odabrati za koju će reprezentaciju nastupiti. Tog proljeća 2007. sreli smo se u Bad Homburgu gdje je Rakitić dobio Večernjakovu Domovnicu za najboljeg hrvatskog sportaša u dijaspori.

Dugo smo razgovarali u predvorju hotela, na stolu je Ivan imao ponudu Schalkea i sve je bilo dogovoreno. Pričao je o dojmovima iz Basela i klubu iz Gelsenkirchena koji je u to doba igrao atraktivan nogomet. Opcija odlaska u Bundesligu činila mu se dobrom, a ja sam mu kazao: 'Najbolja liga za tvoj stil igre je Španjolska.'

Put u Španjolsku

Nasmijao se i kazao: 'Jednog dana, vjerojatno...' Ne treba biti preveliki nogometni znalac da biste Rakitićeve tehničke karakteristike lako spojili sa zahtjevima španjolskog ligaškog nogometa. Već tada jasno je bilo da će Ivan napraviti veliku karijeru. Zapravo, gotovo sve najvažnije stvari u njegovu profesionalnom životu dogodit će mu se kasnije u Španjolskoj. Slaven Bilić i nogometni savez već su radili na tome da formalno obave i njegovo pozivanje u hrvatsku nogometnu reprezentaciju.

To će se dogoditi više od šest mjeseci nakon našeg susreta u Bad Homburgu. Šest mjeseci u kojima je Rakitić proživljavao teško razdoblje i kada su mu prijetili jer je Hrvatsku pretpostavio Švicarskoj. Danas, s odmakom od 17 godina, Rakitić s nekom, drugačijom emocijom sigurno gleda na to doba. Vrlo brzo došao je Euro u Austriji i Njemačkoj, a u kalkulacijama za taktičke varijante Slaven Bilić je protiv Njemačke planirao u momčad uvrstiti Ognjena Vukojevića koji je trebao zaustaviti Michaela Ballacka. Nije se ta ideja svidjela Robertu Prosinečkom koji je na jednom od sastanaka stručnog stožera upitao:

'A tko će nam igrati? Moramo se Nijemcima suprotstaviti našim adutima i stilom igre...'

Bila je to prekretnica zbog koje je priliku u toj utakmici dobio Ivan Rakitić, a Njemačka je pala. Naravno, Rakitićeva prilika došla bi bez obzira na sve okolnosti, no bio je to simboličan početak njegove priče u našoj nacionalnoj vrsti. Počelo je traumom protiv Turske te godine koju dečki iz te generacije nikako ne mogu prežaliti, a sudbina je htjela da to bude jedna veličanstvena Ivanova nogometna priča koju će, čini se, završiti u Hrvatskoj.

Njegova je karijera na zalasku, no dolazak u Hajduk dat će joj opet jedan novi zamah. Ono što su mjesecima priželjkivali Hajdukovi navijači, zadnjih tjedana posebno intenzivno, zaista bi se moglo dogoditi za nekoliko dana. Vijest je prvi objavio Fabrizio Romano, a prenijeli su svi mediji u regiji, a i šire.

– Hajduk je dogovorio dolazak Ivana Rakitića. Unatoč tome što je bio zadovoljan u Saudijskoj Arabiji, odlučio je iskoristiti priliku da igra u Hrvatskoj. Nikola Kalinić kao direktor, Ivan Perišić kao suigrač i Rino Gattuso kao trener imali su važnu ulogu u njegovu izboru. Papirologija je spremna, ugovor će biti potpisan do ljeta 2026. godine, i to ubrzo – napisao je Romano.

Ova objava dodatno je užarila ionako vruće splitsko ljeto. Možete samo zamisliti kako će na Poljudu biti dočekan Ivan Rakitić. Bivši je hrvatski reprezentativac najtrofejniji nogometaš koji će, dogodi li se transfer uistinu, zaigrati u Hajduku.

Ivan je, naime, u karijeri odigrao 826 utakmica, postigao 114 pogodaka uz 136 asistencija. Njegova zbirka trofeja također je impresivna. Osvojio ih je 16, među kojima su: četiri naslova prvaka Španjolske, četiri španjolska Kupa, dva španjolska Superkupa, klupski SP, Liga prvaka, dvije Europske lige, europski Superkup i švicarski Kup.

Od siječnja do svibnja ove godine Rakitić je bio igrač saudijskog Al Shababa u kojem je zarađivao 15 milijuna eura neto po sezoni. Doduše, zaradio je samo manji dio tog kolača, s obzirom na to je pod ugovorom s klubom bio otprilike šest mjeseci. Za Hajdukove navijače u ovom je trenutku potpuno nevažno pod kakvim se okolnostima rastao s dojučerašnjim poslodavcima u Saudijskoj Arabiji.

Plaća 600 tisuća eura

Prema nekim informacijama, Rakitić bi u Hajduku mogao zarađivati 600 tisuća eura, što znači da ne bi bio među najplaćenijim igračima. Plaćat će ga sponzori, željni investiranja u njegov dolazak u Split. Hajduk prvu službenu utakmicu igra idućeg četvrtka protiv HB Torshavna na Farskim Otocima u sklopu 2. pretkola Konferencijske lige. Pitanje je hoćemo li već tada vidjeti Rakitića u bijelom dresu ili ćemo se morati strpjeti do prve rujanske nedjelje kada na Poljudu u sklopu 1. kola HNL-a gostuje Slaven Belupo. S Perišićem i Rakitićem Hajdukova projekcija sigurno je bitno drugačija. Naravno, pod uvjetom da Perišić bude zdrav i u optimalnoj formi, baš kao i Raketa.

Tri Ivana, Gattuso (srednje ime Ivan, nap.a), Rakitić i Perišić, od sljedeće će sezone biti Hajdukovo Sveto Trojstvo od kojeg će navijački puk očekivati čuda svake vrste. Raketa je ove sezone u saudijskom prvenstvu odigrao desetak utakmica, na početku je bio ozlijeđen. Nema dvojbe da će za izazove u domaćem prvenstvu biti igrač koji će donositi prevagu. Takvo što nedostajalo je Hajduku sve ove godine koliko klub s Poljuda željno iščekuje naslov prvaka nakon dugotrajne patnje. Nikola Kalinić napravio je odličan posao, nakon globalno poznatog trenera, u klub je doveo igrača svjetske reputacije. Samo je važno da se na ostalim klupskim razinama kapitalizira ono što donosi dolazak Ivana Rakitića.

– Kakva bi to priča bila da Hajduk s njim sruši Dinamo i napravi dobar posao u Konferencijskoj ligi. Hajduk je duša Hrvatske! Rakitić je jedan od najpodcjenjenijih nogometaša ikad! – stoji u jednom komentaru ispod teksta koji najavljuje Rakitićev dolazak u Hajduk.

>> Ovo su supruge i partnerice naših reprezentativaca: Predivne dame najvjernija su im podrška s tribina