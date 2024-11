VIDEO Jones Trumpu poklonio pojas! Pogledajte scenu kraj kaveza

Jon Jones je u glavnoj borbi UFC-ove priredbe pod brojem 309 svladao Stipu Miočića u borbi za naslov prvaka teške kategorije. 37-godišnji prvak je u Madison Square Gardenu slavio nokautom u trećoj rundi brutalnim back-kickom iz okreta kojim je poslao 42-godišnjeg protivnika na parter. Nakon nekoliko udaraca na parteru, sudac je zaustavio borbu. Jones je dominantno odradio tri rudne, kontrolirao meč i nije dopustio Miočiću da se upusti u neprekinute boksačke izmjene, dok je istovremeno uspijevao borbu usmjeriti sebi prigodne situacije i pozicije.

Brojna su poznata lica prisustvovala meču, a među njima je bio 45., odnono 47. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump u društvu sa mulimiljarderom Elonom Muskom. Dvojac je sjedio u prvome redu, odmah kraj komentatorskih pozicija. Jones je pobjedu proslavio i poznatim Trumpovim plesom, a nakon nokauta Jones prišao mu je, rukovao se s njime i izmjenio nekoliko riječi. Premda je zbog buke teže razabrati o čemu su pričali, nekoliko riječi se jasno čuje.

GALERIJA Pogledajte najbolje trenutke žestoke borbe Miočića i Jonesa

Nakon inicijalnih čestitku Jones govori kako je bio nervozan jer se bori pred predsjednikom, a više je puta isticao nakon meča da mu je bila iznima čast imati Trumpa u publici. Trump zatim spominje kako Jones treba doći u Bijelu kuću. Kraj predsjednika bio je i Musk koji je također čestitao Jonesu na dobroj borbi, a isto je učinio i čelni čovjek UFC-a Dana White. "Nije li ovo super", rekao je oduševljeni Jones nakon spektakularnog meča te razgovora s novim-starim predsjednikom i njegovim podupirateljima.

Jon Jones just won his UFC match and gave the championship belt to Trump pic.twitter.com/XsB2bEaZIL