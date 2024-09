Veliki preokret u doping-aferi mogao bi uzdrmati sportski svijet, Talijanu prijeti drakonska kazna

Svjetska antidopinška agencija (WADA) žalila se Sportskom arbitražnom sudu (CAS) na odluku neovisnog suda u kolovozu da oslobodi prvog tenisača svijeta Talijana Jannika Sinnera nedjela nakon što je pao na doping testu, objavila je WADA u subotu. Zaključak suda da "nema krivnje ili nemara" nije točan prema primjenjivim pravilima, rekla je WADA u priopćenju. WADA je rekla da će tražiti suspenziju bez poništenja rezultata između jedne i dvije godine za Talijana Sinnera, koji je ove godine osvojio Australian Open i US Open.

"Budući da je ovo pitanje u tijeku pred CAS-om (Sportski arbitražni sud), WADA u ovoj fazi neće davati nikakve daljnje komentare", navodi se u priopćenju.

Jannik Sinner je u ožujku 2024. dobio dva pozitivna dopinška testa u razmaku od osam dana - 10. ožujka tijekom turnira u Indian Wellsu i 18. ožujka izvan natjecanja, ali neposredno prije turnira u Miamiju. U njegovom urinu pronađene su količine klostebola, zabranjenog anabolika, u tragovima. Talijan se branio objašnjavajući da je pretrpio "kontaminaciju od strane člana svog osoblja, koji je na svoju ruku nanio sprej koji je sadržavao klostebol bez recepta kako bi liječio malu ozljedu", prema Međunarodnoj agenciji za integritet u tenisu (Itia) koja je prihvatila njegovu obranu i službeno ga oslobodila krajem kolovoza.

Igrač koji je u siječnju u Melbourneu osvojio prvi Grand Slam turnir u karijeri izgubio je ATP bodove i novčane dobitke s turnira na kojem je zabilježen pozitivan test. Prije tri tjedna, Sinner je postao prvi svjetski broj 1 koji je pobijedio u Flushing Meadowsu nakon Rafaela Nadala 2017., i prvi Talijan koji je podigao trofej u New Yorku.

Inače, odluka da se Talijan oslobodi izazvala je bijesne reakcije pojedinih igrača, uključujući Australca Nicka Kyrgiosa i Francuza Lucasa Pouillea. Prije US Opena, Sinner se razdvojio od svog fizioterapeuta Giacoma Naldija, za kojeg se vjerovalo da ga je nenamjerno zarazio, i od svog kondicijskog trenera Umberta Ferrare, koji je Naldiju dao inkriminirani sprej.

