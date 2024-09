Zločesti dečko brutalno spustio najboljem na svijetu, komentirao mu sliku s bivšom

Najbolji tenisač svijeta Jannik Sinner izbjegao je suspenziju zbog doping-skandala iako mu je u krvi pronađen steroid klostebol. Sinneru su iz Svjetske antidopinške agencije (WADA) progledali kroz prste jer ih je uspio uvjeriti kako klostebol u njegovo tijelo nije dospio na nelegalan način. Odnosno, koristio ga je njegov fizioterapeut tijekom masaže.

Istraga je utvrdila prisutnost klostebola u Sinnerovu tijelu, ali talijanskom tenisaču usvojeni su kontraargumenti. Naime, količina nedozvoljene tvari bila je jako malena, a argumente o svojoj nevinosti predao je odmah. Sinner je kasnije otpustio i fizioterapeuta i trenera koji mu je dao preparat s klostebolom, ali i dalje je pod lupom navijača koji ga kritiziraju.

Jedan od onih koji se javno usprotivio odluci da se Sinnera ne suspendira je Nick Kyrgios. Zločesti dečko svjetskog tenisa komentirao je jednu fotografiju na kojoj je Sinner sa svojom djevojkom, ruskom tenisačicom Anom Kalinskajom. Ispod objave mu je napisao "drugi servis", te tako ukazao na podatak da je Kalinskaja prije Sinnera bila s Kyrgiosom.

Naravno, nije baš pristojno to što mu je Australac napisao ispod fotografije, ali za svega par minuta to je postalo viralno.

Kyrgios about Kalinskaya (who is Nick’s ex-girlfriend and Sinner’s current partner)



… 🤦‍♂️ pic.twitter.com/WRKFlwsCtf