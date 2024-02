Veliki preokret: Hrgović će se ipak boriti s Usikom?

Premda je medijima prostrujila vijest o otkazivanju priredbe na kojoj je, 17. veljače, glavna borba večeri trebao biti okršaj izmešu Oleksandra Usika i Tysona Furyja, čini se da organizatori ipak pokušavaju spasiti priredbu. Dakako, bez ozlijeđenog Furyja ali sa zamjenskim borcem pri čemu je, po promotoru ukrajinskog teškaša, najlogičnije rješenje upravo Filip Hrgović.

- Hrgović je jedina opcija koju imamo budući je on i IBF-ov obvezni izazivač. Ako se Usik ne bude borio s obveznim izazivačem, IBF će mu oduzeti naslov i to je razlog zašto smo s Hrgovićem sada u pregovorima. Njegovi ljudi tvrde da bi mogao uskočiti ako bude zadovoljan s komercijalnom stranom i to je apsolutno pozitivna vijest za sve uključujući i organizatore - kazao je Oleksandr Krasjuk koji je ovako odgovorio na tvrdnju o tome da Hrgović nije imao dovoljno vremena da se pripremi za ovakvo što:

- Vitalij Kličko je prihvatio borbu s Lennoxom Lewisom 12 dana prije. Hrgović je profesionalac koji je, koliko saznajem, u treningu i ovo mu je prilika da se domogne tri pojasa.

Krasjuk ističe da on čini sve da se priredba i održi i da u njenu isplativost uvjeri saudijske organizatore:

- Vjerujem da ćemo sve znati u 48 sati. Ako vam se ne gleda borba Usik - Hrgović vi možete vratiti novac ljudima za ulaznice ali im ne možete vratiti novac za plaćene hotele i avionske karte i slično.

Ono što je sigurno jest da je Hrgović voljan prihvatiti borbu bez obzira što u nju ne bi ušao potpuno spreman. A koliko bi mu to bio pametan potez, s obzirom na teško stečeni status prvog izazivača, pokazat će vrijeme i borba s Usikom ako se ona dogodi.