Senzacija na US Openu. Alcaraz doživio šokantan poraz u 2. kolu od potpunog autsajdera

Iznenađenje na US Openu u četvrtak priredio je Nizozemac Botic van de Zandschulp (ATP-74.) koji je u meču drugog kola sa 6-1, 7-5, 6-4 izbacio trećeg tenisača svijeta Španjolca Carlosa Alcaraza, pobjednika turnira 2022.

Španjolski tenisač, koji u kolekciji ima četiri Grand Slam naslova, nije doživio poraz u ovoj fazi Grand Slam natjecanja od srpnja 2021., u Wimbledonu, u svojoj prvoj godini na Touru.

"Igrao je jako dobro. Očekivao sam da će mi 'dati' više slobodnih poena. To me je poremetilo. Nisam znao kako podići svoju razinu. Ostao sam na istoj razini tijekom cijelog meča, to nije bilo dovoljno za pobjedu ili za priliku da se vratim", komentirao je nakon meča 21-godišnji Alcaraz.