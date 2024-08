Donna uspisala novi uspjeh na US Openu. Prekinula je crni niz i lovi još jedan sjajan rezultat

Najbolja hrvatska tenisačica Donna Vekić (WTA - 24.) plasirala se u 3. kolo US Opena u New Yorku, gdje je u dvoboju 2. kola pobijedila Belgijsku Greet Minnen (WTA - 70.) sa 7-5, 6-1 za 80 minuta. Aktualna olimpijska doprvakinja je ovom pobjedom po četvrti put došla najmanje do trećeg kola na posljednjem Grand Slam turniru u sezoni, nakon što je prekinula niz od tri uzastopna ispadanja u 1. kolu US Opena. Osječanka je uzvratila Minnen za ovogodišnji poraz na travi u nizozemskom 's-Hertogenboschu, gdje su odigrale prvi službeni međusobni dvoboj.

U prvom setu meča na terenu 12 u Nacionalnom teniskom centru Billie Jean King tenisačice su sigurno držale svoje servise do rezultata 5-5, da bi u 11. gemu Vekić iskoristila priliku koju joj je ponudila suparnica s tri uzastopne pogreške te neobranjivim forhendom došla do 'breaka'. U sljedećem gemu je najbolja hrvatska tenisačica osvojila prvu dionicu meča.

Donna je niz nastavila i u drugom setu, koji je otvorila 'breakom' te povela 2-0. nakon što je izvukla 15-40 na svom početnom udarcu, što su bile jedine dvije prilike za 'break' koje je Belgijka imala. Minnen je uspjela zadržati servis i osvojiti treći gem, ali to joj je bio posljednji trenutak u kojem je bila ravnopravna. Nizom od četiri gema Vekić je zaključila dvoboj i plasirala se u 3. kolo US Opena. Vekić je protiv Minnen spasila obje 'break'-lopte i iskoristila četiri od pet prilika za oduzimanje servisa suparnici. Osvojila je 83% poena kad bi pogodila prvi servis i 55% poena na drugom servisu.

Donnina sljedeća suparnica, 22-godišnja Amerikanka Peyton Stearns (WTA - 47.), prošle je godine u New Yorku došla do osmine finala, a ove je u drugom kolu iznenadila 12. nositeljicu, Ruskinju Dariju Kasatkinu i svladala ju sa 6-1, 7-6 (3). Meč Vekić - Stearns na rasporedu će biti u petak, a to će im biti prvi službeni međusobni dvoboj.

Martić uspješna u paru

Hrvatska tenisačica Petra Martić i Amerikanka Shelby Rogers plasirale su se u 2. kolo turnira ženskih parova na US Openu, posljednjem Grand Slam turniru u ovoj sezoni, a u 1. kolu su pobijedile australsku predstavnicu Ajlu Tomljanović i Bugarku Viktoriju Tomovu sa 6-0, 5-7, 6-2. Njihove sljedeće suparnice su Rumunjka Jaqueline Cristian i Talijanka Angelica Moratelli.

Za 31-godišnju Shelby Rogers ovo je posljednji turnir u igračkoj karijeri. Bivša četvrtfinalistica US Opena (2020.) je u pojedinačnoj konkurenciji u utorak poražena od sunarodnjakinje Jessice Pegule (6-4, 6-3), a osim u paru s Petrom Martić, Rogers u New Yorku planira nastupiti i u konkurenciji mješovitih parova sa sunarodnjakom Robertom Gallowayem.

