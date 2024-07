Vekić pobijedila i drugu Grand Slam pobjednicu. Čeka je američka superzvijezda

Donna Vekić, naša najbolja tenisačica, probila se u osminu finala olimpijskog turnira. Za ulazak među završnih 16 nadjačala je Kanađanku Biancu Andreescu (6:3, 6:4). A taj meč nije najbolje počeo za 28-godišnju Hrvaticu. Četiri godine mlađa Kanađanka povela je s 3:1, no onda je Osječanka nanizala šest gemova te je tako dobila prvi set (6:3) i povela u drugom s 1:0.

Kanađanka se samoozlijedila

U tom času Kanađanka se ozlijedila. Baš tako. Ozlijedila je sama sebe. Nakon jednog neuspjelog forhenda pogodila je sama sebe u palac lijeve ruke koji je, valjda, i iščašila pa je došlo do medicinskog prekida koji je potrajao desetak minuta. U prvih nekoliko minuta bilo je i suza, no onda joj je liječnički tim dao tabletu protiv bolova, a i osposobili su joj palac da može igrati dvoručni bekend i Kanađanka je nastavila meč.

I premda je Vekić povela s 2:0, Kanađanka je promijenila način igre i to joj je donijelo izjednačenje. No baš u tim trenucima Donna joj oduzima servis, a potom svoj koristi za pobjedu iz druge meč-lopte.

Po dolasku u miks-zonu Donna se sučelila s pitanjem je li joj ovo bila prva pobjeda nad nekom Grand Slam pobjednicom (a Andreescu je 2019. slavila na US Openu)?

– Mislim da nije. Ne mogu se sjetiti koga sam još dobila ovog časa jer mi je mozak na 500 stupnjeva. Hm, hm, pa Sabalenku sam pobijedila ove godine.

Kad se Andreescu samoozlijedila, je li pomislila da je to sad to?

– Pa definitivno jesam. Pustila je takav krik da sam mislila da će umrijeti. No činilo se da joj nije bilo ništa strašno te je nastavila boriti se do kraja. Ja sam zapravo izgubila koncentraciju, što mi se nije smjelo dogoditi, no bit ću pametnija drugi put.

Koliko su takve situacije psihološki skliske za onu koja nije ozlijeđena, ali na račun neke podsvjesne empatije može otupiti svoju mentalnu oštricu?

– Znate što, komplicirano je jer umjesto da se usredotočiš na sebe, ti više počneš misliti o njoj, što trebaš igrati. Onda je ona počela više igrati "slice" lopte, što meni inače ne odgovara. Onda sam razmišljala da li da joj igram na forhend, onda je ona forhendom bombardirala. Bilo je nezgodno i trebalo mi je par gemova da se prilagodim. No, i da sam izgubila taj drugi set, vjerujem da bih se prilagodila u trećem i dobila meč. Jer, poremetila mi je ritam i cijeli smjer igre.

Kanađanka je morala mijenjati svoju igru. Mislili smo da dvoručni bekend više neće biti upotrebljiv.

– Tu i tamo je zabila tako da ne znam što joj je zapravo bilo.

Osim s promjenom taktike, Donna se morala nositi i s velikom vrućinom koja je cijedila snagu.

– Bilo je vruće, sutra će biti još toplije pa idem u led.

A danas je čeka dvostruki program. I pojedinačni nastup i onaj u mješovitom paru s Matom Pavićem.

– Ima dugo da sam u jednom danu igrala dva meča.

Koliko moraju razdvojiti te mečeve?

– Minimalno sat vremena. A vjerojatno će biti prvi pa posljednji meč. U tom slučaju pojedinačni meč ide prvo pa onda onaj u paru.

Kako je došlo do formiranja tog para? Je li ih netko treći spojio ili je netko prvi nazvao?

– Ja sam pitala Matu.

Donna je tijekom susreta ledila lakat?

– Uh, sve me boli. Osjetim i onaj gležanj. No za sada je sve pod kontrolom.

Kako kontrolira svoje oscilacije tijekom meča? Osjeti li to prvo u nogama?

– Definitivno u nogama, ali i u energiji koju dajem pa me trener podsjeća da više koristim noge, da se spustim niže i da se probam vratiti u meč.

Sljedeća suparnica bit će joj Coco Gauff, još jedna osvajačica Grand Slam turnira, ali je ova prilično svježa (US Open, 2023.).

– Nisam s njom nikad igrala. Cura igra izvanredan tenis, no veselim se tome. Bit će dobar meč i vjerujem da imam svoje izglede.

Uživam u olimpijskom selu

Na kraju ovog blic razgovora priupitali smo Donnu za njezin doživljaj olimpijskog duha i olimpijskog sela?

– Odlično mi je. Baš mi je jako lijepo, ugodno. Družim se puno s ostalim sportašima. Petra Martić mi je cimerica, no čini mi se da ona odlazi.

Dakle, ostaje bez cimerice. Moći će se bolje naspavati.

– Ne znam koliko se ona naspavala od mene, s obzirom na to da kašljem cijelu noć. Baš mi je žao da je izgubila, bilo mi je lijepo s njom.

S obzirom na to da je danas čekaju dva meča, kako misli obnoviti rezerve energije?

– Ako me pustite sada, idem je obnoviti.

Dakako, pustili smo je da odjuri u olimpijsko selo gdje su je dočekali ostali hrvatski sportaši i čestitali joj na drugoj olimpijskoj pobjedi.

A drugu pobjedu na turniru ostvario je i prvi favorit Novak Đoković koji je u osminu finala prošao pobijedivši Rafaela Nadala (6:1, 6:4). Taj se meč igrao po najvećoj vrućini (neshvatljivom odlukom domaćina) i predstavljao je možda i Nadalov oproštaj od Roland Garrosa, zemljanih terena na kojima je osvojio čak 14 (od svoja 22) Grand Slam naslova.

