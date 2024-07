Spektakularni Pariz: Novi sportovi na Trgu sloge, trči se maraton kod Napoleonove grobnice

Eto, krenuše i moje devete Olimpijske igre. Već sedme ljetne. Treće europske. A i prethodne dvoje europskih ugostili su gradovi iznimno bogate kulturološke, ali i političke povijesti, Atena i London. U Tokiju 2021. nisam bio jer je pandemija koronavirusa učinila svoje, ali i to je spektakularan grad ne samo po svojoj veličini, već pravi izazov za turistički obilazak. No, što su vaši olimpijci uspješniji i što vas više zanimaju i drugi sportovi u kojima vaša zemlja nema predstavnika (u mom slučaju to su košarka i odbojka), to su vam manji izgledi da imate vremena obilaziti turističke znamenitosti. Osim ako se i natjecanja ne održavaju u nekima od njih, podno njih ili u njihovoj blizini, a to je slučaj s domaćinom upravo započetih Igara Parizom. I zbog toga smo i nazvali ovaj dnevnik "excusez-moi", izrazom kojim na ljubazan način privlačite nečiju pažnju koja vam treba dok se kod Parižana za bilo što raspitujete.

A u Gradu Svjetlosti natjecanja se održavaju ili će se održavati na spektakularnim lokacijama pa će tako maratonci trčati kraj dvorca Versailles u čijoj će se neposrednoj blizini održavati natjecanja u konjičkom sportu i pentatlonu. Versailles je i službeno najveći dvorac na svijetu i, dakako, najposjećeniji u Francuskoj, a riječ je o svojedobnom prebivalištu francuskih kraljeva i simbolu raskoši i apsolutističke monarhije. Odbojka na pijesku igra se ispod Eiffelova tornja, a mačevaoci i tekvondaši (imamo ih troje) borit će se u Velikoj palači, povijesnoj građevini koja danas služi i kao izložbeni prostor, ali i muzej. Ispod Eiffelova tornja, "čelične dame" kako je Parižani zovu, igrat će se pak odbojka na pijesku.

S obližnjeg trga Trocadero startat će cestovne biciklističke utrke, a atletska, maratonska, utrka završit će kod Les Invalides, ratne bolnice koju je još davnih dana dao izgraditi kralj Luj IV. za ranjene vojne veterane i pod čijim se krovom (dakako to više nije bolnica) nalazi grob najvećeg francuskog vojskovođe Napoleona Bonapartea. Place de la Concorde odnosno Trg sloge, najveći pariški trg, ugošćuje protagoniste urbanih sportova, najbolje predstavnike akrobatskog biciklizma (BMX), košarkaške haklere (3x3) i skateboardere te breakdancere koji će i olimpijski debitirati. Toliko se toga održava na mjestu gdje su za vrijeme Francuske revolucije giljotinirane neke od najpoznatijih ličnosti francuske povijesti kao što su Luj XVI. i Marija Antoaneta.

Mjesto na kojem će putnici namjernici moći besplatno doživjeti olimpijsku atmosferu svakako je i kvart s posebnom vibrom Montmartre kojim će prolaziti biciklistički peloton. A individualni biciklistički kronometar te triatlon i plivački maraton završit će kod Pont Alexandre III, najnakićenijeg pariškog mosta. Kao olimpijski izvjestitelj debitirao sam u Atlanti 1996., u gradu koji se uz pomoć Coca-Cole (vječnog sponzora MOO-a) ugurao preko reda među olimpijske gradove. Jer, bilo je logično da se baš te Igre održe u Grčkoj, na stogodišnjicu prvih Igara modernog doba, no moć američkog kapitala je presudila.

Četiri godine kasnije Sydney je plijenio svojim plažama i jedinstvenom arhitekturom Opere, Atena Akropolom, popularnim kvartom Plaka te starim olimpijskim stadionom Kallimarmaro, a Peking Zabranjenim gradom, Nebeskim hramom i obližnjim Kineskim zidom. No, niti jedan od tih gradova nije mogao konkurirati Londonu kao što je to mogao Rio de Janeiro s Copacabanom, Glavom šećera i velikim kipom Krista Iskupitelja. A baš sve njih nadmašit će Pariz, grad muzej, uz London jedini trostruki domaćin ljetnih Olimpijskih igara.