Večeras u Zagrebu gostuje ekipa koja doslovce hara svijetom, imaju 76 pobjeda u nizu

Danas u zagrebačkom Domu odbojke Bojan Stranić od 20 sati gostuje najbolja ženska odbojkaška ekipa na svijetu. U sklopu 5. kola CEV Lige prvakinja u Zagreb stiže Imoco Conegliano, aktualne europske i svjetske prvakinje, točnije dvostruke europske i trostruke svjetske klupske prvakinje svijeta. Klub iz gradića kraj Trevisa, gdje i igraju svoje domaće utakmice, hara kuglom zemaljskom posljednjih osam godina i u tom je periodu osvojio sedam naslova prvakinja Italije, složit će se svi, najjače klupske lige na svijetu, te šest Kupova i osam Superkupova Italije.

I to s nevjerojatnom dominacijom na terenu. Rekord od 76 pobjeda zaredom u svim natjecanjima u kojima participiraju teško će kome u skorije vrijeme biti dostižan... Brane titulu europskih prvakinja od lani, koju su izborile serijom 11-0. Ove su sezone u 25 susreta izgubile tek dva seta, od poljskog Rzeszowa u Ligi prvakinja te od Rome u domaćoj Serie A.

Po svim očekivanjima, Dom odbojke mogao bi biti pretijesan za ovaj dvoboj, jer ovakva se ekipa uživo može pogledati za mnoge tek jednom u životu. U klubu su odlučili besplatno otvoriti vrata gledateljima, što je dodatna pozivnica. Ekipu iz Conegliana vodi nama jako dobro poznati odbojkaški stručnjak Daniele Santarelli, koji je tri i pol godine bio hrvatski izbornik i s kojim se naša ženska odbojka ponovno izdigla prema onim nekadašnjim putevima slave. S druge strane, na klupi Mladosti mladi je stručnjak Darko Nojić, koji biranim riječima govori o svom kolegi od kojeg, kaže, vrijedi učiti. No, taj je isti Conegliano bio na konopcima u 1. kolu CEV Lige prvakinja u Trevisu protiv Mladosti, u prvom setu, koji je na kraju završio na razliku, 26:24 za talijansku ekipu. Zagrepčanke su tada propustile set loptu kod vodstva 24:23, a vodile su i s 23:21...

– Imali smo priliku osvojiti taj set, imali set loptu, možda bi to i promijenilo tijek susreta, no u svakom smo slučaju iznenadili trenera Santarellija koji nas je možda čak malo u startu i podcijenio. On jako puno rotira igračice, što si može dozvoliti jer ima svjetske igračice na terenu, ali i na klupi. Mislim da nas sada neće podcijeniti, no isto tako siguran sam da će krenuti s kombiniranim sastavom, ali i da će igrati i najjače igračice. Vjerujem da mi možemo u našoj dvorani, pred nadam se prepunim tribinama, ozbiljno zaprijetiti i možda čak i oteti taj set koji nismo uspjeli u Italiji – priča Darko Nojić.

Trener Nojić rekao je ponešto i o pripremama za ovaj susret, s obzirom na to da je u tijeku stanka u domaćoj Superligi.

– Imali smo četiri dana stanke za Božić i tri dana za Novu godinu. Dakle, nisam htio baš zbog ove utakmice vezati pauzu, već je namjera bila ostati u radnom tonusu. Mislim da je upravo to ključ tog prvog ovogodišnjeg susreta, protiv Conegliana, to što smo ostali u dodiru s loptom. Odigrali smo i kontrolnu utakmicu s Mariborom prije nekoliko dana, gdje smo pobijedili, što i nije bilo toliko važno koliko kontinuitet igre. Isprobavali smo i neke taktičke zamisli za susret s Coneglianom, a ono što je najvažnije, servis i prijam servisa, vježbali smo pojačano u posljednje vrijeme i vjerujem da će se to vidjeti na terenu.

Ana Prkačin, 17-godišnja organizatorica igre, kojoj je ovo prva seniorska sezona u Mladosti, bez straha će reći:

– Sredinom prosinca završio nam je prvi dio domaće Superlige, imale smo u međuvremenu i nešto slobodnih dana za blagdane, no zapravo smo cijelo vrijeme u pogonu što se treninga tiče. Veselimo se utakmici s Coneglianom i jedva čekamo početak. Već smo igrali s njima, u Trevisu, tamo smo bili blizu osvajanju prvog seta pa se nadam da će nam to poći za rukom u našem Domu odbojke – rekla je Ana koja je tek na početku karijere, a već se susreće s megaekipom kao što je Conegliano.

– To mi je golema motivacija, pogotovo jer znam da djevojke mojih godina rijetko imaju takvu priliku. Moram priznati da je to i malo stresno, no zapravo je svaka utakmica malo stresna, sve dok ne krene. A onda, kada utakmica krene, i tog stresa nestane – rekla je Ana.