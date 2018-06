Vahid Halilhodžić poručio vatrenima: Nema više skrivanja, morate to napraviti

Na prisilnom je odmoru, nije ga baš želio u ovom trenutku, bio bi puno sretniji da radi. Da je tako, kako se očekivalo, sad bi i Vahid Halilhodžić bio u Rusiji i teško da bi imao vremena razgovarati s nama, ali čudnovati Japanci Halilhodžiću su pokvarili planove, pa i cijelo ovo ljeto. Naime, bivši trener Dinama uspješno je prošao kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo kao izbornik Japana i onda nakon nekakve prijateljske utakmice dobio otkaz. Bio je u velikom šoku i kad smo se čuli dva-tri tjedna nakon toga, još nije bio spreman razgovarati. I nedavno nam je rekao:

Nisam prebolio potez Japana

– Nisam uopće siguran hoću li gledati ovo Svjetsko prvenstvo koliko sam razočaran. Ne mislim samo na gledanje Japana, nego dvojim hoću li pogledati bilo koju utakmicu iz Rusije, toliko me sve ovo što mi se dogodilo pogodilo.

Danas će se zakotrljati lopta u Rusiji, počinje SP na kojem je trebao biti i Vaha.

– Nažalost, ništa od toga za mene, u Francuskoj sam i još odmaram. Ne, nisam prebolio to što mi se dogodilo u Japanu, ni danas mi nije jasno i nisam se sasvim oporavio – veli Vaha.

Nevjerojatno je, ali to mu se dogodilo drugi put, i Obalu Bjelokosti proveo je kroz kvalifikacije za SP i onda dobio otkaz.

– I ne samo to! Ma ja s tim svjetskim prvenstvima nemam sreće, nešto tu ne štima. Pa 1982. bio sam na SP-u u Španjolskoj, a nisam uopće igrao. Do tada sam igrao stalno, igrao sam dobro, zabijao, bio sam proglašen za najboljeg igrača Jugoslavije. Miljan Miljanić nije me pustio ni u inozemstvo, mogao sam otići tek s 29 godina. I dođemo na SP, a ja sam ostao na klupi – prisjetio se Halilhodžić.

Kad je o svjetskim prvenstvima riječ, onda mu je jedina svjetla točka Alžir, njih je doveo do SP i onda ih i vodio u Brazilu, i to jako uspješno, prošli su skupinu u kojoj su bili s Belgijom, Rusijom i Južnom Korejom, u osmini finala namučili su Njemačku (1:2) koja je postala svjetski prvak.

Kramarić mi se sve više sviđa

– Moja ideja i želja bila je da s Japanom napravimo sličan posao. Iako Japan nema veliku momčad, može se s malo kvalitete i discipline napraviti posao, kao što je to napravio Alžir u Brazilu. Ako se sve dobro posloži, taktički, fizički, psihički, pa uz još malo sreće, na svjetskim je smotrama moguće napraviti iznenađenje.

Može li Hrvatska biti iznenađenje?

– Može! Puno se govori da je ovo zlatna generacija Hrvatske, ali dosad na velikim natjecanjima nije uspjela napraviti veće stvari. Dijelu tih igrača ovo je možda zadnja prilika i sad se doista ne mogu skrivati iza nečega, nikoga kriviti, nego moraju sami preuzeti odgovornost i pokazati da imaju i kolektivni talent. Za uspjeh treba stvoriti i pravu, pozitivnu atmosferu, k tome sve te vedete nije lako složiti da budu momčad, uvijek u nogometu ima dosta egoizma. E, to je do početka SP-a bio posao izbornika i njegova stručnog stožera.

Vaha drži kako Dalić na raspolaganju ima odlične igrače, pogotovu je istaknuo igrače našeg srednjeg reda.

– Većina hrvatskih reprezentativaca igra u velikim europskim klubovima, imate i ponajboljeg igrača i osvajača Lige prvaka, pravi spoj mladih i iskusnih igrača. Gledajući Hrvatsku, jaka je u svim linijama, ali na mene poseban dojam ostavlja hrvatski vezni red. Nema baš puno momčadi koje imaju igrače u sredini kao što su Modrić, Rakitić, Brozović, Badelj, Kovačić... Ipak, imam i dojam da je u pojedinim utakmicama ta vezna linija previše igrala u širinu, da gotovo nitko od tih igrača ne odlazi u dubinu nakon odigrane lopte. I zato ponekad igra Hrvatske izgleda sporije, no opet to su sve prave igračke klase – kaže Vaha koji je pohvalio i naš napad.

– I tu Dalić ima dosta kvalitetnih opcija, nije se lako odlučiti između Mandžukića, Kramarića ili Kalinića. Imam dojam da je Mandžukić ipak malo u silaznoj putanji, da više nije onaj stari Mandžo, a sve mi se više Kramarić. I čini mi se kako bi on mogao postati jedno od iznenađenja ovog turnira. Moderan je igrač, napadač koji puno sudjeluje u igri, a što je najvažnije – zna zabiti.

Svi vjerujemo da će Hrvatska proći skupinu s Argentinom, Nigerijom i Islandom, a onda bismo mogli na Francuze. Kakvi su ti ‘vaši’ Francuzi?

– Uh, nije lako govoriti o njima jer to vam je momčad koja može dobiti svakoga, ali joj se mogu dogoditi neočekivani kiksevi, mogu jednostavno ‘promašiti’ cijelu utakmicu. Mislim da im fali momčadskog duha, ali gledajući individualno, strašno su jaki. Individualno bih čak rekao da su po tome odmah iza Brazila.

Drugim riječima, Brazil vam je prvi favorit SP-a?

– Nije samo meni, stvarno su jaki. Još im se oporavio Neymar, sad je i odmoran. No morat će ga paziti, zbog stanke će kod njega brzo doći do zamora, pa možda drugu ili treću utakmicu u skupinu neće igrati, vjerujem da će ga dozirati. Ono što vidim kao pravu snagu Brazila jest to što prvi put kod njih vidim da su momčad. I dosad su imali sjajne pojedince, imaju ih i sada, ali shvatili su da nogomet nije samo napad. Gledao sam ih i vidio prvi put da rade blok u tri linije, da napadači rade defenzivni posao. Potom, imaju snage i znaju napasti suparnika vrlo visoko uz presing a da pritom ne ispadaju. S ovim izbornikom napravili su ogroman taktički iskorak, strašno su napredovali, a sve su ostalo oduvijek i imali. No, kako sam rekao prije, ovo je ipak Svjetsko prvenstvo i iznenađenja su uvijek moguća, ali Brazil je po meni u Rusiju došao kao najveći favorit – zaključio je Vahid Halilhodžić.