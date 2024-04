Španjolci u ekstazi zbog Modrića. Pročitajte što pišu o najboljem hrvatskom nogometašu svih vremena

Realova 3:2 pobjeda u još jednom El Clasicu potvrda je kraljevske dominacije u španjolskom nogometu. Šest kola prije kraja Real Madrid ima 81 bod, čak jedanaest ispred najbližeg pratitelja Barcelone.

– Ustanite i zaplješćite – napisala je Marca o učinku Luke Modrića, koji je prvi put kao kapetan predvodio svoju momčad u nekom El Clasicu.

S 38 godina i 225 dana, Modrić je odigrao cijeli susret protiv Barcelone. Imao je 79 dodira s loptom, 89 posto uspješnost dodavanja, jedno ključno dodavanje, pet od pet uspješnih dugih lopti, kreirao je jednu veliku priliku, uputio dva udarca na gol te je samo 12 puta izgubio posjed na utakmici.

– Kako je inteligentan Luka Modrić u svakom svom potezu. Savršeno shvaća gdje se treba pojaviti u kojem trenutku kako bi nanio štetu srcu Barcina veznog reda... Hrvatski veznjak sve više ulazi u ritam kako vrijeme odmiče. Odigrao je 90 minuta i pokazao da nije izgubio ni trunku kvalitete u sve ovo vrijeme koje je proveo više na klupi. Njegova kvaliteta je bez premca, a na terenu radi isto kao i prije, unatoč prolasku godina. Treba ustati i pljeskati ovom igraču. Vječni broj 10 – stoji u pojašnjenju uglednih španjolskih novina.

AS se na slikovit način izrazio o Luki, usporedivši ga s Petrom Panom, dječakom moji odbija odrasti.

– On je jedini nogometaš na svijetu koji sa svakim rođendanom koji proslavi igra bolje. Odigrao je utakmicu vrijednu pohvala kad je to bilo najpotrebnije. Nadam se da će se u klubu složiti i produžiti mu ugovor na još jednu godinu. Madrid je s Lukom u sastavu bolja momčad, a bolja mu je i situacija u svlačionici – piše AS.

Katalonci su ove sezone triput gubili najveći derbi s ljutim rivalima. Pišu Španjolci i o Judeu Bellinghamu, koji je u svojoj debitantskoj sezoni u La ligi zabio 17 pogodaka (ukupno 21), uz deset asistencija. Triput je ove sezone igrao derbije protiv Barcelone, sva tri puta je slavio, zabio tri pogotka, uz jednu asistenciju. Prvi je igrač, nakon Ruuda Van Nistelrooija 2007. godine, koji je zabijao u svoja prva dva El Clasica.

Dosta je polemika izazvala situacija u kojoj suci nisu mogli utvrditi je li Jamalova lopta prešla gol-liniju. To je posebno razljutilo Barcelonina trenera Xavija Hernandeza.

– To je sramota – rekao je Xavi, požalivši se da gol-tehnologija koja se koristi u drugim vrhunskim ligama, uključujući Premier ligu, nije dostupna u La Ligi.

– Želimo li biti najbolja liga na svijetu, moramo napredovati u tom smislu, moramo uložiti u tehnologiju.

Golman Barcelone Marc-Andre ter Stegen složio se sa svojim trenerom.

– To je sramotno za nogomet, nemam riječi. Toliko je novca u svijetu nogometa, a nema ga za ono što je najvažnije – rekao je njemački reprezentativac.