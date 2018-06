Ante Rebić je zbog Hajduka htio prestati igrati

U predvečerje Svjetskog prvenstva, naslućujući zaglušujuću imoćansku eksploziju Rusiji, svraćamo u Dalmatinsku zagoru, u Runoviće, u kojima u tamošnjem NK Mračaj radi Mate Lešina, nekoć tajnik nogometne škole NK Imotski.

– Jeste li znali da je Imotska krajina dala čak trojicu kapetana dviju reprezentacija, Ivana Buljana, Ivana Gudelja i Zvonimira Bobana? – dočekuje nas Mate Lešina, čovjek koji je cijeli život posvetio nogometu i praćenju mladih talenata svoga ponosnog kraja.

No, Matu Lešinu ne tražimo ni zbog Ike, ni zbog Ivana, ni zbog legendarnoga Zvone, nego zbog novoga plemenitog izdanka Imotske krajine, nogometaša kojemu mnogi proriču da bi mogao biti najveće otkriće Svjetskog prvenstva i Dalićevo moćno oružje u bitkama s Nigerijcima, Argentincima i Islanđanima.

U generaciji i Majstorović

Ante Rebić (24) dijete je Vinjana Donjih, njegov pravi nogometni put počeo je u Imotskom, upravo u klubu u kojemu je njegov razvoj nadgledao Mate Lešina.

– Naš klub uvijek je okupljao najnadarenije dječake iz našega kraja pa se sjećam kako je Rebić došao iz Vinjana u skupini dječaka rođenih između 1992. i 1995. Njegova generacija je Silvio Begić, koji je postao prvoligaški igrač u zaprešićkom Interu, zatim Lokomotivin Ante Majstorović, a kod nas je bio i napadač Osijeka Mirko Marić rođen 1995. – kaže Lešina.

Robusni, čvrsti, plećati Ante Rebić stigao je u Imotski kao 15-godišnjak i odmah demonstrirao svu svoju nadarenost.

[video: 25347 / ]

– Znali smo za njegov potencijal, a kod nas je on još više došao do izražaja. Međutim, u jednom trenutku boravka u NK Imotski Anti se odjednom bio srušio cijeli svijet. Igrali smo kvalifikacije za ulazak u prvu kadetsku ligu, i nismo uspjeli, budući da nam je najbolji igrač Rebić bio pozvan od strane Hajduka na kadetski turnir u Bari. Kada se vratio iz Italije, sjeo sam s njegovim ocem Boškom i pokojnim Jurom Puljizom i čuo od Boška Rebića kako Hajduk u njegovomene sinu ne vidi u Anti dovoljno dobar potencijal, te kako razočarani dečko ne želi više igrati, razmišljajući ovako: ‘Ako me Hajduk ne želi, nemam što tražiti u nogometu’!

Poziv školskoj prijateljici

I Puljiz i Lešina tada su se suprostavili razočaranim Rebićima.

– Ne znam zašto se u Splitu pojavila ta fama o Rebiću, premda me ona ne iznenađuje jer Hajduku su tako pobjegli i Boban i Modrić. Kada sam čuo da se želi ostaviti nogometa, nazvao sam svoju školsku prijateljicu Višnju Žužul i dao im preporuku za Antu, jamčeći za njega, tvrdeći kako se zaista radi o iznimnom talentu. Što je on igrajući za RNK Split i dokazao. Uspoređujući Rebića iz dječačkih i sadašnjih dana, mogu reći da se uozbiljio i potpuno sazrio, i tvrdim vam kako će Ante završiti u nekom od deset najvećih svjetskih klubova – zaključio je Mate Lešina.

>> Pogledajte Večernji pressing sa Robertom Prosinečkim

[video: 25268 / ]

U Zagrebu smo pronašli i Višnju Žužul, suprugu vlasnika RNK Split Slavena Žužula. Od prvoga dana boravka u Parku mladeži Žužuli su prihvatili Antu Rebića kao vlastito dijete...

– Nikome nisu mogle promaknuti Antina brzina, silina, imponirao je fizičkom snagom pa je brzo bio priključen prvoj momčadi Splita – priča nam gospođa Višnja, koja vrlo dobro poznaje i karakterne crte silovitoga Imoćanina.

– Ante je prije svega pošten, neiskvaren dečko, plemenita srca i tople duše. Pomalo je neukrotiv, ima nešto buntovničko u sebi, dozu agresije, što je za nogometaša vrlina. Moj suprug uvijek je stajao iza njega, i Ante je to na najbolji način vraćao. Sjećam se dobro njegovoga debija, kada je sa 18 godina zabio gol Dinamu u Maksimiru – nastavila nam je pričati Višnja Žužul.

Prisjetila se i jedne pomalo neugodne, ali simpatične anegdote s početaka Rebićeve karijere.

– Kada smo letjeli u London na utakmicu s Fulhamom, Ante je zakasnio na autobus koji nas je vozio u zračnu luku, pa je tamo stigao naknadno. Za taj propust trener Ivan Katalinić sankcionirao ga je odstranjivanjem iz momčadi, što mu je moj suprug zamjerio, jer ta je utakmica bila prilika da Antu Rebića upozna cijela Europa. Katalinić je tada u momčad stavio Marka Jordana – priča Višnja Žužul.

Katalinić nam je sve potvrdio.

– Da, nisam Rebića tada stavio ni među 18 kandidata za momčad želeći mu pokazati što je to profesionalizam. Da, Žužul mi je to zamjerio, ali ne samo radi Rebića. Tada sam iz momčadi izostavio još dvojicu njegovih Imoćana, Ćapina i Žužula. To mi nije mogao oprostiti – prisjeća se Kate.

Osim svoga supruga Slavena, Višnja Žužul ističe i zasluge bivšega izbornika za Rebićev uzlet u orbitu.

– Niko je od početka vjerovao u Antu. Upoznala sam Kovača, on je moralna vertikala, ali i pravi psiholog i pedagog, idealan trener za Antin karakter. Za Rebića bih rekla kako je dijamant kojega treba izbrusiti da postane brilijant. Uz čvrste trenerove uzde, Ante je nogometaš koji može završiti u Real Madridu – zaključila je Višnja Žužul.

>> Pogledajte Večernji pressing sa Alenom Bokšićem