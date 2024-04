Propao dugo očekivani Modrićev povratak u Dinamo? Otkriven je Lukin plan za nastavak karijere

Hrvatski kapetan Luka Modrić ima ugovor s madridskim Realom do srpnja ove godine i još uvijek nije poznato gdje će naš nogometni genijalac nastaviti karijeru. Španjolske novine Marca, inače bliske Realu, tvrde da Modrić želi i dalje ostati na Santiago Bernabeu usprkos ponudama Dinama, Saudijaca te iz MLS-a, odnosno slovenskog Celja.

GALERIJA Ovako izgleda lokacija Modrićevog penthousea u Zagrebu

- Modrić želi ostati u Realu još jednu sezonu i svojim nogometom se buni protiv onih koji pretpostavljaju da će 30. lipnja napustiti klub. Njegovi nastupi protiv Manchester Cityja i Barcelone pokazuju da je daleko od mirovine unatoč godinama koje ima. Iz utakmice u utakmicu pokazuje da je jedinstven igrač. Gotovo svi u klubu su njegov odlazak uzeli zdravo za gotovo, ali njegove igre i želja za ostankom ne isključuju nijedan scenarij. Modrić je najbolja desetka u povijesti Reala, no još nije razgovarao s čelnicima kluba o produljenju - otkrivaju Španjolci.

VEZANI ČLANCI:

- On je bio Ancelottijevo iznenađenje u prvih 11 i bio je izvanredan. Kao kapetan, nogometni i duhovni vođa vodio je momčad do pobjede. Odigrao je cijelu utakmicu bez ikakvih znakova slabosti. Ancelotti ga je ostavio do kraja na terenu, a prije njega je mijenjao Kroosa, Viniciusa i Rodryga - nadodaje Marca.

Luka je ove sezone odradio 38 utakmica za kraljevski klub te skupio ukupno 1860 minuta.