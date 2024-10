Uz generatora energije u liku Tonija Ročaka, Cibona izborila prve regionalne bodove

U drugom ovosezonskom nastupu u ABA ligi košarkaši Cibone izborili su prvu pobjedu. Nakon razočaravajućeg nastupa protiv Zadra, ovaj put su na parket izašli su puno više energije i pobijedili Studentski Centar Derby (75:69).

Ne sjećamo se kada je Cibona posljednji put započela utakmicu s tri stranca na parketu kao što je to bio sada slučaj. A susret su započeli Amerikanac Barber, Južnosudanac Jok i, tek pristigli, Nigerijac Zanna te njima priključeni Radovčić i Vuković.

Rezultiralo je to vodstvom 10:6 nakon čega je uslijedila serija gostiju (0:11), s vrlo mladom i rastrčanom petorkom (Drobnjak, Mirković, Bogdanović, Anđušić, Grbović), za njihovo vodstvo 10:17. Srećom, u drugoj četvrtini ukazao se energični Cibonin krilni-centar Toni Ročak koji je u tih 10 minuta zabio 11 koševa a bilo ga je i u skoku, obrani i dodavanjima za koš (četiri asista).

Početkom drugog poluvremena, iz svojih nespretnih napada, cibosi su gostima omogućili dva laka koša a onda je na scenu stupio Peter Jok. Južnosudanski šuter je sedam minuta zabio 11 koševa (tri trice) i najzaslužniji je za Ciboninih "plus 13" (62:49) na isteku 29. minute.

Nakon trice Majcunića i dvice Zanne, domaćini su i na "plus 14" (69:55) no tada Barber dvaput glavinja a cibosi, pod pojačanim pritiskom gostiju, ostaju bez napadačkih ideja. Radovčić promašuje dvije trice na isteku napadu, Ročak i Vuković rade prekršaje u napadu (u bloku za bekove) i eto Podgoričana, s prvim koševima Neala, na samo pet koševa zaostatka (71:66).

Valjda u funkciji dramatike, Zana na ulazu u posljednju minutu promašuje čisti zicer no Ivan Bogdanović, mladi Mostarac u redovima gostiju, čini prekršaj u napadu nakon čega Cibonin kapetan Radovčić, 20 sekundi prije kraja, stavlja pečat na prve bodove (73:66).

Na zasluženoj pobjedi, vukovima je čestitao gostujući trener Petar Mijović:

- Doći u Zagreb i sa 17 izgubljenih lopti nadati se pobjedi je nemoguće. Igrali smo dosta nepovezano a imali smo i loš postotak šuta za tricu (op.p. 23 posto), nismo pratili plan igre, u završnice napada ulazili smo s pojedinačnim rješenjima. S druge strane, u sastavu Cibone tri su igrača imala jako dobar dan - Barber u prvom poluvremenu, Jok u drugom a Ročak svih 28 minuta.

A konačna statistika će reći da je Ročak (17 koševa, 6 skokova, 5 asista) bio i najbolji igrač utakmice koji nam je kazao:

- Znali smo od početka da moramo ući s energijom i da fizički moramo dati još i više od njih. Počeli smo malo usporeno no kada je u drugoj četvrtini lopta bolje krenula cirkulirati onda smo proigrali.

Upravo je on, inače švicarski reprezentativac, bio taj glavni energetičar momčadi:

- Gledao sam početak susreta s klupe i prepoznao sam što nam je falilo na početku i rekao sam sebi možda ja to mogu. Svjesno sam krenuo s tom mojom energijom koja je bila zarazna za suigrače.

Kad je već bilo tako hvalio ga je i njegov trener Christopher Thomas:

- Igrao je s nevjerojatnom energijom. Kada sam dobio ovaj posao pogledao sam svaku Ciboninu utakmicu u posljednje dvije sezone a Ročaka sam gledao u dresu Dubrave i prva stvar je bila da moramo potpisati tog igrača. Intenzitet njegove igre je sjajan a i sjajan je momak izvan parketa. On je upravo ono što ovaj klub treba. Uvijek će igrati jako, na to uvijek možemo računati.

Hvalio je američki stručnjak i Barbera, Joka i kapetana Radovčića ali i tek pristiglog nigerijskog centra Taliba Zannu koji se nije istaknuo brojkama (9 koševa, 2 skoka) ali jest pristupom:

- Obavili smo sjajan posao u obrani. Naš cilj je bio da u svakoj četvrtini primimo manje od 20 koševa i u tome smo uspjeli. A u tome nam je pomogao i Talib Zanna. On je s aviona stigao u nedjelju a već u utorak je odigrao vrlo korisnih 25 minuta. On će promijeniti kompleksitet svega što radimo - kazao je "coach" Thomas.

Koševe za Cibonu postizali su Barber (17), Ročak (17), Jok (16), Radovčić (9), Zanna (9), Majcunić (3), Vuković (2) i Bundović (2). Kod gostiju iz Podgorice prednjačio je prvi centar Nikolić (15 koševa, 9 skokova), dvoznamenkast je još bio Bogavac (11) a nas je najviše zanimao mladi hrvatski reprezentativac Ivan Bogdanović, donedavni cedevitaš, za kojeg je njegov trener rekao:

- Ivan je jako talentiran. Dakako, s obzirom na to da je prošle sezone igrao drugu ABA ligu, i to ne više od 10-12 minuta po meču, bit će mu potrebno neko vrijeme prilagodbe na brzinu više u kojoj se igra prva ABA liga. No, to je talent koji zaslužuje ozbiljnu pažnju i u njemu bismo mi ali i hrvatska košarka mogli dobiti kvalitetnog igrača.