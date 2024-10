Uz Brzojinu kapetansku završnicu, cedevitaši slavili u zagrebačkom derbiju

Nakon što su se u Dubrovniku provukli kroz iglene uši, u drugom kolu Favbet Premijer lige košarkaši Cibone doživjeli su poraz. Na njihovu parketu nadjačali su ih gradski rivali, igrači Cedevite Junior (68:75).

Izrazito loše započeli su utakmicu domaćini i to su im rastrčani gosti naplatili. Nakon niza krivih odluka u napadu, cedevitaši bi ih pretrčali i preko Brzoje i Buljana s lakoćom poentirali za početnih 0:12. Moglo je to vodstvo narančastih biti i uvjerljivije da su Rašić i Buljan pogodili otvorene trice.

Tek nakon pet minuta igre cibosi zabijaju prvi koš, a zabio ga je Zanna na dodavanje Barbera, tek ustalog s klupe. Nakon što je trener Thomas vratio u igru Ročaka, ali na mjesto petice, i tako smanjio petorku, cibosi su živnuli ali ne dovoljno da bi do kraja prve dionice dostigli suparnika (16:19).

Nakon što niti jedna od momčadi u prvih deset minuta nije zabila tricu, prvu je strpao cedevitaš Eeaddy za povećanje gostujućeg vodstva koje se ponovo protegnulo do dvoznamenkaste vrijednosti (18:30).

I u drugoj četvrtini, cibosi su nastavili promašivati trice (šest zaredom) pa su gosti otišli na 15 koševa prednosti (18:33). Imali su cedevitaši priliku i na veliki odmor otići s dvoznamenkastom prednošću ali su puno toga uprskali u posljednjoj minuti. Za samo 60 sekundi primili su osam koševa i omogućili domaćinu da na predah ode s vrlo malim zaostatkom (35:37).

Nakon određenog odvajanja gostiju (38:44), domaćini preko Vukovića dolaze do prvog izjednačenja a tricom Radovčića, tek drugom Ciboninom iz 17. pokušaja, i do prvog vodstva (47:46). Ono se protegnulo na "plus četiri" (51:47) ali ne zadugo jer Karačić i Eaddy tricama dovode goste ponovo u vodstvo (51:53).

Potpuni "egal" na kraju treće dionice (55:55) najavljivao je uzbudljivu završnicu koja se slutila i po rezultatu 66:66. No, tada Cibonin najenergičniji igrač Toni Ročak čini četvrti i peti prekršaj i domaćin u završnicu ulazi s manje energije. Mladi Krajnović (9 koševa) iz prodora je zabio dvicu i bacanja, čini se, za ključni odmak (66:70) kojeg je poslije nadogradio iskusni Mislav Brzoja tricom i bacanjima za konačnih 68:75.

Zapravo, najefikasniji cedevitaš (18 koševa, 11 skokova) odigrao je kapetansku završnicu a Brzoja je na ovaj način opravdao odluku stožera da mu se, premda je tek ovog ljeta stigao u klub, dodijeli kapetanska vrpca:

- Samim time što nisam ni najstariji u momčadi to pokazuje da mi stožer vjeruje, da vide lidera u meni, nekoga na koga bi se mladi trebali ugledati kada je u pitanju odnos prema poslu. Uvijek je lijepo u gradskom derbiju dobiti Cibonu a ovakva pobjeda nam puno znači jer imamo dosta mladih igrača koji znaju jako brzo potonuti ali i i ovakve stvari brzo dižu.

Premda mu je pobjeda nad dojučerašnjim klubom bila slatka, Cibonin trener Dino Repeša, koji je oslonac imao i u iskusnom centru Sobinu (8 koševa, 8 skokova, 2 blokade) nije likovao:

- Tek je početak sezone, ne bih se puno radovao pobjedi u drugom kolu u natjecanju koje se igra na 33 kola. Vidjelo se da smo imali vremena za pripremu i to smo učinili jako dobro. Istina, baš kao i protiv Heliosa u drugoj ABA ligi imali smo neke crne rupe no ovaj put smo mi dobili utakmicu. Bila je to čvrsta utakmica, tvrđa no što su inače utakmice u domaćoj ligi no adaptirali smo se i nadam se da je ovo za naše mlade dečke poticaj.

Nisu bili zadovoljni domaćini svojim šutem za tricu (4 od 24 što je mizernih 16,7 posto) ali ni nekim sudačkim odlukama u samoj završnici. Negodovali su jako na odluku da se na Amerikancu Eaddyju (14 koševa) sudi prekršaj za tri bacanja držeći da ga je igrač Cedevite Junior iznudio bacivši se pod Ročaka a uvjereni su i da je prekršaj centra Zanne bio na podu i za loptu sa strane a ne za slobodna bacanja. No, u službenim izjavama o tome nisu govorili već su suparniku korektno čestitali na pobjedi.

- Ušli smo loše u utakmicu pa smo se pokušavali vaditi ali nas sreća nije popratila a Cedevita je bila bolja. Nakon nekih pobjeda malo smo poletjeli i zbog toga smo kažnjeni. Puno smo pričali sa sucima, s njihovim odlukama smo se zamarali cijelu utakmicu - kazao je kapetan Krešo Radovčić (20 koševa, 4 asista) a slično je zborio i pomoćni trener Bariša Krasić, formalno glavni trener za utakmice domaćeg prvenstva.

- Čestitke Cedeviti na zasluženoj pobjedi. Nismo bili pravi, na otvaranju posebno i to kao da je usmjerilo cijeli tijek susreta. Kasnije smo bili većeg htijenja no kada od početka ne uđete kako treba onda to tako i završi. U nastavku smo bolje igrali u obrani ali ne i u napadu u kojem smo izgubili fokus baveći se stvarima na koje nemamo utjecaj.

Ustvrdio je Krasić i to da ih je poremetio izlazak Ročaka (16 koševa, 12 skokova) bez kojeg su morali igrati posljednje tri i pol minute.

- Ročak je taj koji nam daje ekstra energiju u oba smjera i jedan je od rijetkih koji može zabiti težak koš, onda kada nemamo napadačku ideju. A kao takav nam je u završnici nedostajao.

A nedostajali su Ciboni i bolji stranci, naročito američki branič Barber (11 koševa uz šut iz igre 5 od 15) koji je upisao i pet izgubljenih lopti i koji se mora prestati samozavaravati da je tjelesno jordanovski nadmoćan suparnicima. Jok je zabio samo dva koša no on je dobar šuter a ako nema svoj šuterski dan (a ni kvalitetnih lopti) od njega nema velike koristi. Nigerijski centar Talib Zanna upisao je 10 koševa i 12 skokova (7 napadačkih) no napadački bi Cibona puno više dobila od Bundovića kojeg uopće nije bilo u sastavu.