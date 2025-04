Lokosi se oprostili od legendarnog stadiona: 'Ovdje su se stvarali snovi, slavili uspjesi i dijelila tuga'

Večeras počinje 31. kolo HNL-a, i to dvobojima Slavena i Varaždina te Lokomotive i Šibenika. Međutim, više od rezultata, potonju utakmicu obilježit će oproštaj Lokosa od stadiona u Kranjčevićevoj ulici, koji ide u temeljitu obnovu. Naime, bit će to posljednji susret koji će zagrebačka momčad odigrati na ovom travnjaku barem do kraja 2026. godine, za kada je planiran završetak potpune rekonstrukcije stadiona. Tom prigodom klub se preko svojih službenih kanala obratio navijačima.

"Mjesto gdje su se godinama stvarali snovi, slavili uspjesi i dijelila tuga. Hvala za sve utakmice, za svaki gol, za svaki trenutak ponosa. Osjetimo danas zajedno svaku emociju, svaki trenutak. Last dance", stoji u dirljivoj objavi Lokomotive.

Planirani kapacitet novog stadiona u Kranjčevićevoj ulici je 11 163 gledatelja, a njegova infrastruktura ispunjavat će i stroge zahtjeve Uefe. Tako bi novi dom Lokomotive trebao udovoljavati i Uefinim zahtjevima za organizaciju elitnih europskih natjecanja, odnosno Lige prvaka, Europske lige i Konferencijske lige. Upravo se projekt rekonstrukcije stadiona u Kranjčevićevoj smatra glavnim preduvjetom izgradnje dugoočekivanog novog stadiona na Maksimiru.

Momčad Lokomotive trenutno drži sedmo mjesto na tablici domaćeg prvenstva, a preostale dvije domaće utakmice odigrat će na Maksimiru. Prva utakmica na rasporedu je 3. svibnja protiv Istre, dok će 17. svibnja Lokosi u gradskom derbiju odmjeriti snage s Dinamom.