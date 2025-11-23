U Realu su se osramotili kao nikad! To što su napravili obitelji Dioga Jote neće im se zaboraviti

Tijekom redovne Glavne skupštine upravnog odbora koja se održala ove nedjelje, Real Madrid napravio je sramotnu i iznimno osjetljivu pogrešku u svom memorijalnom videu posvećenom osobama koje su izgubile živote tijekom protekle godine. Španjolski div namjeravao je odati počast bivšem Liverpoolovom napadaču Diogu Joti i njegovom bratu Andreu Silvi, koji su tragično izgubili živote u prometnoj nesreći 3. srpnja ove godine. Međutim, u videu koji je trebao biti dostojanstven oproštaj, dogodio se nevjerojatan propust. Umjesto fotografije Jotinog preminulog brata, na ekranu je uz Dioga prikazan Andre da Silva, portugalski napadač koji je živ, zdrav i trenutno igra za Elche. Situacija je tim bizarnija i neugodnija što "Kraljevski klub" upravo večeras igra prvenstvenu utakmicu La Lige protiv Elchea, a igrač čiju su sliku iskoristili u osmrtnici bit će im jedan od glavnih protivnika na terenu.

🚨😳𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: Real Madrid have apologized to Elche and their player André da Silva.



The club mistakenly used his image instead of that of André Silva, brother of Diogo Jota in a tribute video. pic.twitter.com/dAqP31CvN2 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 23, 2025

Nakon što je pogreška primijećena i izazvala trenutne reakcije zgrožene javnosti i prisutnih članova, madridski klub je putem platforme X objavio službeno priopćenje u kojem se javno ispričava zbog ovog gafa. Iz kluba su poručili kako se duboko ispričavaju Elcheu i njihovom igraču Andreu da Silvi zbog pogrešnog uvrštavanja njegove fotografije u emotivni video in memoriam, umjesto fotografije istoimenog brata Dioga Jote. Predsjednik kluba Florentino Perez također je priznao težinu situacije i osobno se ispričao tijekom svog obraćanja članovima kluba, nazvavši to nenamjernom ljudskom pogreškom zbog koje iskreno žali. Ovaj incident bacio je veliku sjenu na inače svečani događaj i izazvao lavinu negativnih komentara o površnosti administrativnog osoblja najvećeg kluba na svijetu u tako delikatnom trenutku za obitelj stradalih koja još uvijek tuguje.

Real Madrid C.F. apologises to Elche C.F. and its player André da Silva for having mistakenly included his image in the obituary of an institutional video instead of that of André Silva, the brother of Diogo Jota, the Liverpool player. We regret this incident. — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) November 23, 2025

Tragična nesreća koja je potresla nogometni svijet dogodila se početkom srpnja kada su Diogo Jota, koji je imao 28 godina, i njegov mlađi brat Andre poginuli na 65. kilometru autoceste A-52 u području Zamore, vozeći u smjeru Benaventea. Braća su bila na putu prema lučkom gradu Santanderu kako bi uhvatili trajekt za povratak u Ujedinjeno Kraljevstvo, kada je njihov Lamborghini sletio s ceste i zapalio se nakon iznenadnog puknuća gume. Smrt portugalskog reprezentativca i njegova brata ostavila je dubok trag u europskom nogometu, a Liverpool i navijači diljem svijeta tjednima su se opraštali od omiljenog napadača. Upravo zbog težine te tragedije, ovakva nepažnja Realovog osoblja prilikom izrade memorijalnog videa doživljena je kao poseban udarac obitelji Jota, koja se još uvijek oporavlja od nenadoknadivog gubitka dvojice sinova.

Real Madrid je ranije već iskazao sućut zbog tragičnog gubitka, odajući počast portugalskom nogometašu uoči utakmice Lige prvaka protiv Liverpoola početkom studenog, no ovaj novi incident poništio je dio tog pijeteta. Tada su trener Reala Xabi Alonso, bivši Jotin suigrač Trent Alexander-Arnold i legenda kluba Emilio Butragueno položili cvijeće na improvizirani spomenik, a Alexander-Arnold je ostavio dirljivu poruku uz vijenac i crveni PlayStation kontroler, napisavši kako će sjećanje na Dioga i Andrea vječno živjeti. Što se tiče "pogrešnog" Andrea Silve, riječ je o 30-godišnjem iskusnom napadaču koji je u Elche stigao iz RB Leipziga te je ove sezone postigao četiri pogotka u 11 nastupa u La Ligi. Ironijom sudbine, on će večeras predvoditi napad protiv kluba koji ga je greškom proglasio mrtvim, što će zasigurno stvoriti dodatnu nelagodu na stadionu Martinez Valero.