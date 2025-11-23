Naši Portali
NEVJEROJATAN PROPUST

U Realu su se osramotili kao nikad! To što su napravili obitelji Dioga Jote neće im se zaboraviti

23.11.2025.
u 16:51

Real Madrid se našao u središtu nezapamćenog skandala nakon što su na godišnjoj skupštini napravili grubu pogrešku tijekom odavanja počasti preminulom Diogu Joti. Umjesto fotografije njegova brata, klub je prikazao sliku živog nogometaša protiv kojeg igraju večeras

Tijekom redovne Glavne skupštine upravnog odbora koja se održala ove nedjelje, Real Madrid napravio je sramotnu i iznimno osjetljivu pogrešku u svom memorijalnom videu posvećenom osobama koje su izgubile živote tijekom protekle godine. Španjolski div namjeravao je odati počast bivšem Liverpoolovom napadaču Diogu Joti i njegovom bratu Andreu Silvi, koji su tragično izgubili živote u prometnoj nesreći 3. srpnja ove godine. Međutim, u videu koji je trebao biti dostojanstven oproštaj, dogodio se nevjerojatan propust. Umjesto fotografije Jotinog preminulog brata, na ekranu je uz Dioga prikazan Andre da Silva, portugalski napadač koji je živ, zdrav i trenutno igra za Elche. Situacija je tim bizarnija i neugodnija što "Kraljevski klub" upravo večeras igra prvenstvenu utakmicu La Lige protiv Elchea, a igrač čiju su sliku iskoristili u osmrtnici bit će im jedan od glavnih protivnika na terenu.

Nakon što je pogreška primijećena i izazvala trenutne reakcije zgrožene javnosti i prisutnih članova, madridski klub je putem platforme X objavio službeno priopćenje u kojem se javno ispričava zbog ovog gafa. Iz kluba su poručili kako se duboko ispričavaju Elcheu i njihovom igraču Andreu da Silvi zbog pogrešnog uvrštavanja njegove fotografije u emotivni video in memoriam, umjesto fotografije istoimenog brata Dioga Jote. Predsjednik kluba Florentino Perez također je priznao težinu situacije i osobno se ispričao tijekom svog obraćanja članovima kluba, nazvavši to nenamjernom ljudskom pogreškom zbog koje iskreno žali. Ovaj incident bacio je veliku sjenu na inače svečani događaj i izazvao lavinu negativnih komentara o površnosti administrativnog osoblja najvećeg kluba na svijetu u tako delikatnom trenutku za obitelj stradalih koja još uvijek tuguje.

Tragična nesreća koja je potresla nogometni svijet dogodila se početkom srpnja kada su Diogo Jota, koji je imao 28 godina, i njegov mlađi brat Andre poginuli na 65. kilometru autoceste A-52 u području Zamore, vozeći u smjeru Benaventea. Braća su bila na putu prema lučkom gradu Santanderu kako bi uhvatili trajekt za povratak u Ujedinjeno Kraljevstvo, kada je njihov Lamborghini sletio s ceste i zapalio se nakon iznenadnog puknuća gume. Smrt portugalskog reprezentativca i njegova brata ostavila je dubok trag u europskom nogometu, a Liverpool i navijači diljem svijeta tjednima su se opraštali od omiljenog napadača. Upravo zbog težine te tragedije, ovakva nepažnja Realovog osoblja prilikom izrade memorijalnog videa doživljena je kao poseban udarac obitelji Jota, koja se još uvijek oporavlja od nenadoknadivog gubitka dvojice sinova.

Real Madrid je ranije već iskazao sućut zbog tragičnog gubitka, odajući počast portugalskom nogometašu uoči utakmice Lige prvaka protiv Liverpoola početkom studenog, no ovaj novi incident poništio je dio tog pijeteta. Tada su trener Reala Xabi Alonso, bivši Jotin suigrač Trent Alexander-Arnold i legenda kluba Emilio Butragueno položili cvijeće na improvizirani spomenik, a Alexander-Arnold je ostavio dirljivu poruku uz vijenac i crveni PlayStation kontroler, napisavši kako će sjećanje na Dioga i Andrea vječno živjeti. Što se tiče "pogrešnog" Andrea Silve, riječ je o 30-godišnjem iskusnom napadaču koji je u Elche stigao iz RB Leipziga te je ove sezone postigao četiri pogotka u 11 nastupa u La Ligi. Ironijom sudbine, on će večeras predvoditi napad protiv kluba koji ga je greškom proglasio mrtvim, što će zasigurno stvoriti dodatnu nelagodu na stadionu Martinez Valero.
Ključne riječi
Florentino Perez Diogo Jota Real Madrid

