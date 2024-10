Trener Dinamovih juniora: 'Idemo na pobjedu. Tako se igra kad nosiš grb Dinama'

Juniori zagrebačkog Dinama poraženi su u trećemu kolu Lige prvaka za uzrast do 19 godina. Na gostovanju u austrijskom Salzburgu domaća je momčad slavila Ivica Banović. Dinamo je do sada upisao poraz od Bayerna i pobjedu protiv Monaca te tako ima tri boda. Većinu vremena domaća je momčadi igrala dominantno, no mlada zagrebačka ekipa uspjela im je zadati podosta problema.

Dvostruki strijelac za Red Bull Salzburg bio je Philip Verhounig već u 4. minuti susreta uz asistenciju Zétényja Jánóa. Potom je uslijedilo izjednačenje golom Svena Šunte u 39. minuta, a momčadi su rezultatski poravnate otišle na odmor. Poluvrijeme je započelo novim naletom domaćina i novim golom Verhouniga u 53. minuti susreta. Ovoga puta izjednačenja nije bilo već je Jano realizirao kazneni udarac za 3:1 u 87. minuti da bi svega minutu kasnije dobio crveni karton.

Utješni je pogodak u 92. minuti zabio Niko Šepić uz asistenciju Branka Pavića. Nakon utakmice je zbivanja na terenu, ali i poziciju svoje momčadi prokomentirao trener Ivica Banović. Vođa Dinamovih juniora ističe kako još ništa nije izgubljeno unatoč porazu te kako njegovi nogometaši još imaju šanse.

"Bili smo dobro pripremljeni na ono što nas je čekalo. Znali smo da će Austrijanci ići na visoki presing i napadanje dubine. Šteta što smo odmah na početku primili gol, on nas je natjerao da odigramo utakmicu kakvu smo odigrali pa se dogodila i individualna greška kod drugog gola. Oni su stariji i fizički snažniji, ali po učinku na terenu nije bilo razlike. U svakoj sljedećoj utakmici idemo na pobjedu jer je to jedino moguće kad nosiš grb Dinama", rekao je Banović.

