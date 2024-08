Totalni kaos u Turskoj: Livaković u vrtlogu skandala, predsjednik sa stadiona izašao krvave glave

Turski nogomet postao je problematičan, i to na globalnoj razini. Nije riječ o nekad nebuloznim napisima njihovih medija o tome da primjerice, naši Dinamo ili Hajduk dovode neke igrače iz te zemlje ili iz tamošnje lige (Džeko, Oršić, itd.) već se radi o nasilju.

Drugo kolo turskog nogometnog prvenstva - drugi skandal na utakmici Fenerbahčea, za kojeg brani hrvatski nogometni reprezentativac Dominik Livaković. Njegova je momčad vodila na gostovanju kod Göztepea rezultatom 2:0, a onda je krenuo cirkus.

Veliki je broj navijača Fenerbahčea ostao izvan stadiona još prije početka utakmice, iako su imali ulaznice. Predsjednik Fenera Ali Koc reagirao je pa se na poluvremenu uputio prema izlazu sa stadiona gdje su već navijači pokušavali ići na gostujuću tribinu.

17.08.2024🇹🇷Göztepe - Fenerbahçe, The moment Fenerbahçe President Ali Koç was hit by a shower of botles and fell to the ground, more here: https://t.co/Efqv2qxEuT pic.twitter.com/KSWinSveCx