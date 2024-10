Tonko Stošić kao mali Dražen: Pohvalio me i Rade Šerbedžija i rekao da nastavim s glumom

Nakon premijere dugometražnog igranog filma o Draženu Petrovića, održane u šibenskom Cinestaru, najveći aplauz zavrijedili su Tonko Stošić i Lovre Tanfara, šibenski školarci koji su igrali uloge malog Dražena (Stošić) i mlađahnog Ace Petrovića (Tanfara).

Još i prije premijernog prikazivanja, rečeno nam je da obratimo pozornost na ulogu koju je odigrao šibenski osmoškolac Tonko Stošić (14).

- Meni je na setu bilo odlično. Ekipa je bila odlična i samo pohvale za njih imam. Ja sam baš uživao u tom procesu.

Je li bilo treme za vrijeme snimanja pored iskusnih glumaca kao što su Zrinka Cvitešić (mama Petrović) i Dragan Mičanović (tata Petrović).

- Ne, nije bilo treme. Sve mi je došlo prirodno. Neke scene smo ponavljali tako da nije bilo onog pritiska da sve mora uspjeti iz prve a s tim niti treme.

Je li bilo problema s učenjem teksta?

- Nije mi to bio problem. Ponovio bih ja to između snimanja mojih scena.

Od kuda je došla ideja da baš Tonko bude mali Dražen?

- Prijateljica od mog ćaće Orijana Kunčić mu se javila za tu ulogu. Meni je ćaća za to rekao i moja prva reakcija je bila da se to meni ne da, da to mene ne zanima. Na kraju su me nagovorili, otišao sam na audiciju i tamo smo čitali neki tekst i ljudi iz produkcije Kinoteka su se javili i kazali da sam dobio ulogu. Meni to na početku nije bilo ništa specijalno no kada sam se upoznao sa svim baš sam uživao u svemu.

Koliko je kao Šibenčanin znao o svom slavnom sugrađaninu kojeg je trebao igrati u njegovim osmoškolskim danima.

- Jedna stvar koju nisam znao jest da je on svirao gitaru i morao sam i ja naučiti svirati gitaru za film. Meni je Dražen uvijek bio idol, kada sam trenirao košarku imao sam njegov broj četiri. Uostalom, sam se i spremao za film, da izgledam košarkaški.

No, košarku više ne trenira već jedan od najtežih olimpijskih sportova.

- Treniram hrvanje. Košarku sam prije trenirao no kako imam dosta prijatelja koji treniraju hrvanje pa su me inspirirali. Išao sam to vidjeti. Trener Franko Čobanov je odličan, ekipa je super. Taj sport mi se jako svidio.

Je li mali Dražen svjestan koliko je to težak sport?

- Jest, težak je, vrlo zahtjevan no meni se sviđa. Treba puno trenirati no meni se to sviđa i ne planiram odustati.

Nakon snimanja, je li bio zadovoljan sam sa sobom?

- Ja sam bio zadovoljan. Meni se to svidjelo.

Je li svjestan u kako važnom filmu je igrao? Jer, Dražen nije samo sportska legenda, on je i povijesna osoba čije ime će se spominjati dok je Hrvata.

- Imam baš veliku čast i jako mi je drago što sam ga mogao glumiti.

Mali Dražen je imao ponešto za kazati i za glumca (Domagoj Nižić) koji je igrao velikog Dražena.

- Domagoj je odličan glumac. Njega manje hvale nego mene, možda zato što sam mlađi od njega.

U odnosu na dane snimanja, Tonko je prilično izdužio.

- U međuvremenu sam narastao 14 centimetara.

S obzirom na to da je početnik ali na filmu tako nije izgledao, znači li to da bi se mogao posvetiti glumi?

- Meni je sve to nekako bilo prirodno. Nisam morao govoriti standardnim jezikom. Kako je Dražen govorio tako sam i ja. Ako bude neka nova prilika za glumiti ja ću ju prihvatiti. Bit će mi jako drago opet snimati.

I to bi svakako trebao učiniti jer pohvalio ga je i veliki Rade Šerbedžija, koji je nazočio premijeri filma kojeg je režirao njegov sin Danilo.

- Pohvalio me i rekao da se nastavim baviti glumom.