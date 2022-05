Teniski megaspektakl u Roland Garrosu! Đoković ide na Nadala u četvrtfinalu

Nakon Srbina Novaka Đokovića plasman u četvrtfinale Roland Garrosa izborio je i Španjolac Rafael Nadal, pa ćemo već u četvrtfinalu vidjeti njihov međusobni ogled. Bit će to njihov deseti okršaj u Parizu, te 59. u karijeri.

Prvi tenisač svijeta Srbin Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale pobjedivši Argentinca Diega Schwartzmana sa 6-1, 6-3, 6-3, dok je Nadal bio bolji od Kanađanina Felixa Auger-Aliassimea sa 3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 6-3.

Đoković je do pobjede protiv 16. tenisača svijeta stigao nakon dva sata i 15 minuta igre.

Srpski tenisač je u prvom setu stigao do dva breaka i lakoćom dobio set sa 6-1. U drugom setu je Argentinac poveo sa 3-0, no Đoković je odgovorio sa šest gemova u nizu za 2-0 u setovima. U trećem setu ključnim se pokazao break za 4-2 nakon čega više nije bilo dvojbe. Ovo je srpskom tenisaču sedma pobjeda u isto toliko susreta sa Argentincem.

Foto: PASCAL ROSSIGNOL/REUTERS Tennis - French Open - Roland Garros, Paris, France - May 27, 2022 Spain's Rafael Nadal celebrates after winning his third round match against Netherlands' Botic Van De Zandschulp REUTERS/Pascal Rossignol Photo: PASCAL ROSSIGNOL/REUTERS

S druge strane Nadal, koji je čak 13 puta slavio u Roland Garrosu imao je daleko teži posao. Ovo je bio tek treći put u njegovih 112 mečeva u Roland Garrosu da je Nadal odveden u peti set.

Meč je trajao četiri sata i 23 minute, a presudio je Nadalov break u osmoj igri petog seta za vodstvo 5-3, nakon čega je mirno odservirao za pobjedu.

Đoković i Nadal sastat će se deseti put u Parizu i 59. put u karijeri. Srbin vodi sa 30-28, a na grand slamovima Nadal ima prednost 10-7.

- Naravno da se dobro poznajemo. Imamo dugu povijest mečeva - rekao je Nadal o Đokoviću.

- Bit ću koncentriran, dat ću sve od sebe. Ne znam što će se dogoditi, ali borit ću se do kraja - dodao je.

Četvrtfinale je izborio i treći nositelj Nijemac Alexander Zverev pobjedom protiv Španjolca Bernabea Zapate sa 7-6 (11), 7-5, 6-3.