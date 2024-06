Direktoricu Roland Garrosa isprovocirali s pitanjima o Đokoviću. Njene reakcije puno govore

Grand Slam u Parizu zaključen je pobjedom mladog Carlosa Alcaraza nad Alexanderom Zverevom (6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2). Meč je trajao više od četiri sata, ali 21-godišnji Španjolac uspio se domoći svog prvog Roland Garrosa i ukupno trećeg Grand Slama u karijeri. Štoviše, upravo je ovaj turnir bio krunski dragulj njegovog sunarodnjaka Rafaela Nadala pa trofej ima dodatno značenje za Alcaraza kao nasljednika jednog od najvećih tenisača svih vremena.

Prošle je godine vodio rat s Novakom Đokovićem. Srpski tenisač dobio je bitku u polufinalu French Opena, da bi mu Španjolac vratio u finalu Wimbledona. Ove se sezone ipak nije morao brinuti da će ponovo naletjeti na iskusnog Đokovića. Srpski as je u četvrtfinalu predao meč protiv Caspera Ruuda zbog ozljede. Ona se dogodila u meču protiv Francisca Cerundola.

GALERIJA Alcaraz osvojio Roland Garros. Mladi Španjolac nastavlja Nadalovim stopama

Meč argentinskog tenisača i Đokovića otegnuo se još dugo iza ponoći. Razlog tomu je bila organizacijska odluka Roland Garrosa da prije njih dvojice u raspored uguraju meč Grigora Dimitrova i Zizoua Bergsa. U nedjelju je za medije govorila bivša tenisačica i direktorica turnira Amelie Mauresmo. Postavljena su joj pitanja o Đokovića.

Najprije su je upitali bi li promijenila odluku o ubacivanju meča prije susreta Đokovića i Cerundola. "Znate što? Neću vam odgovoriti na to pitanje. Kao što sam već ponovila više puta, uvijek je lako pričati kad sve završi, kad znate kako će se dan odvijati. Kiša je padala cijeli dan, tako da stvari ne funkcioniraju tako idealno", rekla je Mauresmo.

Potom je upitana zašto teren nije bio očišćen, premda je Đoković u više navrata to zatražio. "Ako sam ja dobro shvatila, to ne ovisi samo o igraču, nego je to i odluka suca. Također, supervizor je bio na terenu tog dana i donio je odluku. Takve odluke donose na terenu ljudi koji imaju ovlasti za to", odgovorila je nekada slavna tenisačica.

