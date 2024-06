Legenda uputila oštru poruku Đokoviću: 'Povuci se! To je najbolja stvar koju sad možeš učiniti'

Veliku utrku s vremenom vodi Novak Đoković. Jasno je da od ponedjeljka više neće biti prvi tenisač svijeta, s obzirom na to da neće obraniti naslov pobjednika Roland Garrosa. Jannik Sinner preuzet će čelnu poziciju na ATP-ljestvici, a Đoković se mora što prije oporaviti od ozljede koljena. Podsjetimo, magnetska rezonanca u Parizu pokazala je oštećenje meniska, a nakon operacije Đoković će nekoliko tjedana morati mirovati.

Đokoviću je u pitanju nastup na Wimbledonu. Treći Grand Slam turnir sezone počinje 1. srpnja, a 26. srpnja kreću Olimpijske igre u Parizu. Đokoviću će to biti posljednja prilika da osvoji olimpijsko zlato, jedinu veliku medalju koja mu nedostaje u karijeri. No, pitanje je i hoće li moći nastupiti na OI.

Nekadašnji američki tenisač Andy Roddick poslao je nedvosmislenu poruku Đokoviću. Kazao mu je kako ne treba žuriti s oporavkom te kako bi on, da se njega pita, napravio stanku od čak šest mjeseci kako bi se spremio za 2025. godinu.

- Hajde, budi spreman za sljedeću sezonu - rekao je Roddick u podcastu "Served" koji vodi uz dodatak:

- Ne radi se samo o tome da kažeš 'Moje koljeno je u redu za mjesec dana', moraš i trenirati, posebno Đoković. Njegov tajni začin je to što može samljeti ljude, ostati u dugim poenima, pomicati ljude na drugi kraj terena i stalno im postavljati nove zadatke. Novaku su potrebni 'kotači'. Potrebne su mu vještine u obrani, on je vjerojatno najbolji defenzivni tenisač u povijesti. A za obranu su vam neophodne noge - ispričao je Amerikanac.

Što misli hoće li se Đoković vratiti na vrijeme za Wimbledon ili Olimpijske igre?

- Kladite se na vlastitu odgovornost ako igrate protiv takvog velikana, ali kada netko sa 37 godina operira koljeno... To je ozbiljan problem. Pokidani meniskus koljena nije problem kada imate 24 ili 25 godina, ali sada je s**nje. Rekao bih da je trava podloga koja bi mu sada najviše odgovarala, ali i najmanje odgovarala njegovim protivnicima. Ako se povuče za dva tjedna, to je loše. Onda dovodi u pitanje i US Open, mogao bi završiti ovu sezonu i u sljedećoj napraviti samo poslednji korak. Bolje da bude zdrav za sljedeću sezonu. Najbolja stvar koju može sada učiniti, ako zna da ne može igrati, ako nije ni udario tenisku lopticu ili ako se nije bavio kondicijom, je da se povuče prije nego što se održi ždrijeb Wimbledona - rekao je Roddick.