Marin Čilić dominantno prošao u osminu finala Roland Garrosa!

Iznimno lako i uvjerljivo hrvatski tenisač Marin Čilić (23. na ATP ljestvici) plasirao se u osminu finala ovogodišnjeg Roland Garrosa. Pobijedio je sa 6:0, 6:3, 6:2 Francuza Gillesa Simona.

Dobio je time hrvatski igrač tri meča na pariškoj zemlji, a pritom je izgubio samo jedan set. Idući suparnik Čiliću bit će drugi nositelj Danil Medvjedev.

Čilić je meč otvorio žestoko te je nanizao čak osam gemova. Poveo je 6:0, 2:0 kada je Simon uspio zaustaviti nalet 33-godišnjeg Hrvata. Simon je kod 0:2 u drugom setu napravio break, ali bio je to tek kratkotrajni prekid potpuno Čilićeve dominacije i kontrole u ovom meču.

Uzvratio je Čilić breakom te je brzopotezno odjurio na ogromnih 5:1. Tada su, pak, uslijedila dva Simonova gema u nizu, no ni tada nije ugrožena Čilićeva prednost koji je potom uz male poteškoće odservirao za 6:3 i vodstvo 2-0 u setovima.

Foto: Dylan Martinez/REUTERS Tennis - French Open - Roland Garros, Paris, France - May 26, 2022 Croatia's Marin Cilic in action during his second round match against Hungary's Marton Fucsovics REUTERS/Dylan Martinez Photo: Dylan Martinez/REUTERS

U trećem setu prvi je break Čilić napravio kod 1:1, dok je kod 3:2 do kraja meča opet ušao u seriju osvojenih gemova, njih tri, za konačno slavlje koje je zaključio asom.

Dvije pobjede 37-godišnjeg Simona (158. na ATP ljestvici) na ovogodišnjem Roland Garrosu već su bile iznenađenje (Carreno Busta i Johnson), a recimo kako je Francuz tijekom meča tražio i pomoć liječnika zbog desne noge. Francuz u tenisku mirovinu odlazi na kraju godine i bio mu je ovo posljednji meč u karijeri na pariškoj zemlji.

Bio je ovo osmi međusobni meč u karijeri Čilića i Simona te tek druga pobjeda hrvatskog tenisača. Prije ovogodišnjeg Roland Garrosa Čilić je protiv Francuza slavio jedino 2014. godine na US Openu gdje je Čilić ostvario najveći uspjeh karijere, osvajanje jedinog Grand Slam turnira.

U osmini finala Čilićev suparnik bit će drugi nositelj Danil Medvjedev. U karijeri su igrali tri puta, posljednji put na finalu Davis Cupa prošle godine te je Medvjedev dobio sva tri meča.