Talijani pobjedu posvetili borbi protiv korone, turski izbornik kaže: Ugušili su nas!

Nakon prvog dvoboja ovoga Eura Italija - Turska (3.0), talijanski izbornik Roberto Mancini poručio je:

"Bila je to dobra utakmica, u ovim utakmicama trebate svaku pomoć, a nama su jako pomogli gledatelji. Bilo je važno započeti dobro ovdje u Rimu i to je ispalo jako dobro za nas i za sve Talijane. Bila je to lijepa večer, nadam se da će ih biti još mnogo drugih, točnije još šest do Wembleya".

Talijanski napadač: Ciro Immobile:

"Obavili smo svoju dužnost, bila je naša dužnost pobijediti u prvoj utakmici i to smo uradili s lijepih 3:0. Želimo ovu pobjedu posvetiti mnogima koji se još uvijek bore protiv ovog prokletog virusa. Bili smo jako strpljivi, Turska je jaka momčad i pokušali smo ih izmoriti u prvom poluvremenu. U drugom poluvremenu ostavili su nam više prostora koji smo mogli iskoristiti. Veseo sam jer sam zabio u svom debiju u europskom prvenstvu i to na ovom stadionu."

Turski izbornik Senol Günes rekao je:

"Nadali smo se dobrom rezultatu, ali Italija je dominirala. Prvi je gol promijenio stvari u drugom poluvremenu i izgubili smo kontrolu nad igrom. S taktičkog gledišta, Italija je bila superiornija, oni su imali kontrolu. Nadao sam se boljoj igri svoje momčadi. Bili smo dobri u prvom poluvremenu, ali Italija nas je ugušila svojim presingom i visokim tempom. Turnir se nastavlja, izgubili smo od momčadi koja je igrala kod kuće, moramo reagirati bolje protiv Walesa i Švicarske".

