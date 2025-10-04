Talijani lansirali nevjerojatne vijesti za Luku Modriću (40) koje će oduševiti sve hrvatske navijače

Hrvatski kapetan Luka Modrić brzo je osvojio Milanove navijače i talijanske medije koji koriste svaku priliku da mu se naklone. Hrvatski veznjak se zbog svojih kvaliteta prometnuo u vođu Milana i jednog od najboljih igrača Serie A. Modrić je u derbiju protiv Napolja dobio brojne pohvale, a svi pamte kako je svojom intervencijom spasio rossonere u zadnjim minutama utakmice. Gazzetta dello Sport u tekstu pod naslovom 'Kako je Milan pomladio Modrića' navodi:

- U dresu Rossonera dosad je odigrao 70 posto mogućih minuta, dok je prošle sezone u Realu bio na terenu manje od 50 posto. Što se krije iza druge mladosti hrvatske zvijezde, koja se s 40 godina trenira (i igra) s entuzijazmom dvadesetogodišnjaka? Četrdesete su nove dvadesete, to sigurno misli Luka Modrić. No nisu samo elegancija njegovih poteza i dodavanja ono što skriva tragove godina. Tijelo ga i dalje služi, a liječnički podaci to potvrđuju: Luka i dalje ima pokretljivost, izdržljivost i brzinu oporavka mladića koji tek ulazi u prvu momčad.

- Njegov entuzijazam održava živost, a glad za uspjehom ne dopušta mu da se ikad osjeti sitim. No postoji i vrlo fizički aspekt ove priče: Luka ima sreću s genetikom, ali i iznimno pazi na svoje tijelo. Prije i poslije treninga s momčadi Modrić ima vlastitu rutinu zagrijavanja i oporavka, koja mu pomaže u očuvanju forme. Zdrava prehrana i dobre navike dodatno su mu produljile rok trajanja. Ugovor s Milanom veže ga uz klub do ljeta 2026., ali postoji i opcija produljenja na još godinu dana. S obzirom na trenutačnu situaciju, vrlo je vjerojatno da će biti iskorištena. O tome će, naravno, Modrić i klub razgovarati na kraju sezone - zaključuje Gazzetta.