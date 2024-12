Tajna veza Dalića i Katara: Večernji doznaje što je hrvatski izbornik prošlog tjedna radio u Dohi

Katarski web-portal Al Raya tvrdi da se izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić (58) dogovorio s Katarskim nogometnim savezom oko preuzimanja tamošnje reprezentacije, 48. na Fifinoj ljestvici. Spomenuti izvor – bez ičije potvrde – nagađa kako da će Dalić zamijeniti sadašnjeg izbornika Katara, Španjolca Bartolomea Marqueza, te odmah početi s radom jer reprezentaciju Katara ovog mjeseca očekuje Zaljevsko prvenstvo čiji je domaćin Kuvajt. Istodobno, drugi zaljevski mediji javljaju kako je Dalić ponudu Katara već odbio te kako još neko vrijeme nema namjeru napustiti hrvatsku reprezentaciju.

Otkud uopće vijest o Dalićevu angažmanu u Kataru? Ona je najvjerojatnije povezana s nedavnim Dalićevim boravkom u Dohi, na utakmici azijske Lige prvaka Al Sadd – Al Hilal 1:1, odigranoj 26. studenoga. Nagađa se kako je Dalić u Dohu došao na poziv tamošnjega saveza te mu se u izravnom razgovoru s njegovim čelnicima zahvalio na ponudi. Istodobno je uživo na djelu gledao klub koji je nekada vodio, saudijski Al Hilal.

Inače, veza između Dalića i katarskog nogometa nije od jučer, odnosno od prošloga mjeseca. Naime, u proljeće ove godine, još prije Europskog prvenstva u Njemačkoj, otkriveno je kako je katarski prvak Al Sadd želio angažirati Dalića te ga je čak bio voljan čekati do završetka nastupa Hrvatske na Euru. Tada je s Dalićem u Al Sadd trebao i njegov kompletan stožer iz reprezentacije (Ćorluka, Ladić, Mrmić), no izbornik je, unatoč podbačaju na Euru, odlučio ostati s vatrenima. Bila je to dobra odluka jer je protekle jeseni reprezentacija s Dalićem na čelu doživjela novi uspon. Al Sadd je tada angažirao Španjolca Felixa Sancheza.

Zlatko Dalić ugovor s HNS-om ima do ljeta 2026. godine i planirano je voditi reprezentaciju u završnici Lige nacija, na kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026., ali i na turnir u SAD-u, Kanadi i Meksiku, ako ga Hrvatska izbori.