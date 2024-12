Suluda vijest iz bogate arapske države: 'Zlatko Dalić je naš novi izbornik, sve smo dogovorili'

Iz katarske prijestolnice Dohe stiže senzacionalna vijest da hrvatski izbornik Zlatko Dalić preuzima katarsku nogometnu reprezentaciju, što naravno treba uzeti s velikom dozom rezerve jer ima puno nelogičnosti. Ovu vijest lansirao je tamošnji portal Al Raya koji tvrdi da su Dalić i katarski nogometni savez sve dogovorili, te da se službena potvrda očekujem tijekom dana.

Tvrde da će Dalić na klupi zamijeniti španjolskog stručnjaka Felixa Sancheza Lopeza i odmah krenuti s poslom, jer ga već ovog mjeseca očekuje turnir Gulf Cup koji se igra u Kuvajtu. Međutim, treba naravno naglasiti kako su jako male šanse da će se ovo dogoditi, a sam Dalić se već ranije dovodio u vezu s različitim klubovima i reprezentacijama, posebno iz arapskog svijeta gdje je ostavio odličan dojam, no njihove lukrativne ponude je uvijek odbio i zahvalio se. Dakle, od toga neće biti apsolutno ništa.

Dalić je sretan i zadovoljan na klupi hrvatske nogometne reprezentacije, a i iduće godine kreću nova uzbuđenja - četvrtfinale Lige nacija protiv Francuske te početak kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. Osim toga, ugovor s HNS-om mu vrijedi do ljeta 2026. godine, pa tako hrvatski navijači mogu biti mirni po pitanju izbornika.

Podsjetimo, Zlatko Dalić preuzeo je hrvatsku reprezentaciju 7. listopada 2017. godine. Dosad je vodio vatrene u 93 utakmice te ostvario 50 pobjeda, 19 remija i 24 poraza. Osvojio je srebrnu i brončanu medalju na Svjetskim prvenstvima te srebro u Ligi nacija. U karijeri je još vodio Rijeku, FK Dinamo, Slaven Belupo, Al-Faisaly, Al-Hilal U-23, Al Hilal i Al-Ain.

