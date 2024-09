Svi pričaju o novoj senzaciji vatrenih: 'Preoteli' smo ga Nijemcima, dali bi sve da imaju nekog kao on

Sveopći dojam nakon utakmice s Portugalom nagovještava kako bi 21-godišnji napadač Eintrachta iz Frankfurta Igor Matanović mogao postati jedan od najboljih ulova HNS-a u iseljeništvu. Naime, naš je Savez već znao dovoditi kapitalce iz zapadne Europe, poput svojedobno braće Kovač, Petrića ili Klasnića, a tek je dolaskom Rakitića 2007. godine bio službeno započet proces "preotimanja" reprezentativaca od drugih saveza.

Tako je Rakitić prešao u Hrvatsku nakon što je već nastupao pod švicarskom zastavom, kao što je puno godina kasnije njemački reprezentativac do 19 godina Josip Stanišić također bio izabrao Hrvatsku. I s njom već ima broncu sa Svjetskog prvenstva.

Rođen u Hamburgu

I Igor Matanović, mladić rođen 2003. godine u Hamburgu, bio je perspektivni njemački mladi reprezentativac, do 17, do 18 i do 19 godina, te još uvijek strši statistički podatak kako je Igor u svojoj karijeri postigao više pogodaka za Njemačku (5), nego za Hrvatsku (2). Ta dva postigao je za našu reprezentaciju do 21 godine.

Međutim, Igor Matanović nije jedini nogometaš kojega je HNS posljednjih godina preoteo Njemačkoj. U isto vrijeme kada je Igor igrao za mladi elf, suigrač mu je bio njegov vršnjak, danas 21-godišnji mladić iz Stuttgarta Jakov Šuver.

– Moje srce kuca za obje zemlje (Njemačku i Hrvatsku, nap.a.), u mojoj kući govori se hrvatski, znam riječi obje himne... Ja sam ponosni Hrvat, moji roditelji su iz Modriče, živjeli su u Pitomači, a ja sam rođen u Stuttgartu. U Njemačkoj me jako cijene, u reprezentaciji sam dokapetan. Moji igrački uzori su od Hrvata Lovren, a od Nijemaca Hummels – govorio je u proljeće 2020. u intervjuu za Večernji list Jakov Šuver, koji je u to vrijeme već imao 18 nastupa za njemačke mlade selekcije, od U-15 do U-19.

U studenome sljedeće godine Šuver je odlučio prihvatiti poziv HNS-a, nekoliko mjeseci prije negoli je to učinio Igor Matanović. U studenome 2020. godine Šuver je i debitirao za hrvatsku reprezentaciju do 19 godina kod izbornika Šimunića, i na žalost tu se zaustavio. Točnije – zaustavile su ga teške ozljede.

Dan nakon utakmice Portugal – Hrvatska, Jakov Šuver – nekada Matanovićev suigrač u elfu – javio nam se iz Stuttgarta. Danas je član druge momčadi Stuttgarta koja se natječe u trećem rangu njemačkog klupskog nogometa.

– Igor i ja imali smo sličan put. Igrali smo zajedno za Njemačku sve do selekcije U-19; ja sam prvi napravio korak prema igranju za Hrvatsku, a Igor me ubrzo slijedio. Igor i ja imamo dobar odnos, ponekad se čujemo, razmjenjujemo poruke, međusobno pratimo kako se razvijaju naše karijere – kaže Šuver, pa nastavlja:

– U njemačkim selekcijama jako su nas cijenili obojicu. Ja sam počeo u selekciji U-15, Igor se priključio kasnije, kada sam već bio u momčadi U-17. Obojica smo bili standardni reprezentativci. Pa iako nam je dobro išlo s Njemačkom, i iako smo imali dobre statuse kod njihovih izbornika, obojica smo znali da ćemo jednoga dana završiti u Hrvatskoj.

Problemi s koljenima

Igor je sada A reprezentativac, a vi ste se zaustavili na jednom nastupu za reprezentaciju U-19.

– Na žalost, bio sam dugo ozlijeđen, pa ja nisam igrao nogomet dvije i pol godine! Naglo sam bio izrastao, a uslijed velikoga broja treninga snažnoga intenziteta, pojavili su se problemi s koljenima i butnim mišićem. To je uzrokovalo dugu stanku, no to je sada iza mene. Vratio sam se nogometu, igram u njemačkoj trećoj ligi i nadam se da se, budem li fit i zdrav, mogu vratiti i u reprezentaciju – ističe Šuver.

Vratili smo se Matanoviću. Mislite li da bi on u ovim godinama mogao biti kandidat i za A reprezentaciju Njemačke?, pitamo Šuvera.

– Vjerujem da bi bio. On je tip igrača kakvih baš i nema puno, klasična devetka koja istodobno zna igrati, ima dobru tehniku. Takav igrač nedostaje Njemačkoj. Oni tu poziciju popunjavaju s Füllkrugom, ali sigurno bi im Matanović dobro došao. Ne da baš odmah igra svaku utakmicu, nego da ide istim putem kao u Hrvatskoj: da mu postupno daju šansu i isprobaju ga. Kažem, nema puno takvih igrača, oni su i te kako traženi, i zato sam i ja ponosan što Igor igra za Hrvatsku. Bit će on još dugo godina dobar A reprezentativac – dodao je Jakov Šuver, koji doista iskreno drži palčeve svome nekadašnjemu suigraču.

Igor Matanović ove je sezone debitant na bundesligaškoj sceni u dresu Eintrachta i tek krči svoj put prema afirmaciji. U prve dvije prvenstvene utakmice ove sezone nastupio je tek po dvadesetak minuta, stoga što je suočen s vrlo jakom konkurencijom: Egipćaninom Marmoushom vrijednim 22 milijuna eura, te Francuzom Ekitikeom, igračem tržišne vrijednosti 20 milijuna eura.