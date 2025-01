Suci će od sada objašnjavati VAR odluke preko razglasa

Novost u Bundesligi: suci će svoje odluke nakon upotrebe VAR-a morati publici objasniti preko razglasa na stadionu. U početnoj fazi to će se primjenjivati samo na određenim utakmicama 1. i 2. njemačke nogometne lige. Novo pravilo primjenjivat će se od utakmica idućeg (20.) kola koje se igraju od 31. siječnja do 2. veljače: Bayern protiv Kiela, Leverkusen protiv Hoffenheima, Frankfurt protiv Wolfsburga i St. Pauli protiv Augsburga u Bundesligi, ali i na drugoligaškoj utakmici Düsseldorfa protiv Ulma. Na tih pet mečeva suci će, nakon što budu koristili VAR-tehnologiju, morati obrazložiti svoje odluke publici na stadionu.

Međunarodna federacija nogometnih saveza (IFAB) kao najviše regulativno tijelo u nogometu, 2016. je odobrio eksperimentalnu upotrebu pomoćnog sustava suđenja korištenjem video-tehnologije (Video Assistant Referees, VAR). U Nizozemskoj je do tada već neko vrijeme taj sustav bio testiran. Na jednoj utakmici nizozemskog kupa u jesen 2016. prvi put je promijenjena sudska odluka nakon pregledanog snimka, podsjeća Deutsche Welle.

Bundesliga je uvela tu tehnologiju u sezoni 2017./18. U tom trenutku VAR je bio u upotrebi već u 15 država, među kojima su bili Francuska, Italija, Brazil, Australija, Sjedinjene Države, Saudijska Arabija i Katar. Godine 2018. IFAB je i službeno unio VAR u Pravilnik igre, ali je prepustio nogometnim savezima odluku hoće li i kada uvesti tu tehnologiju, s obzirom na to da je njezino korištenje povezano sa znatnim troškovima.

VAR bi, prema pravilniku, trebalo uključiti samo "kod jasne i očigledne pogrešne odluke ili važnih događaja na terenu koji su se previdjeli". I to samo u četiri slučaja: je li bio gol ili ne, je li bio slobodan udarac ili ne, je li opravdan crveni karton ili kada sudac pokaže žuti ili crveni karton pogrešnom igraču. Ipak, to nije tako jednostavno i jasno kao što se na prvi pogled čini. Postoji prostor za interpretacije. Kada nešto što se dogodilo na terenu prije postizanja gola ima dovoljnu težinu da bi se podvrglo VAR-proceduri? Radi li se o potpuno očiglednoj pogrešnoj odluci suci ili se o njoj može diskutirati?

Za gledatelje na tribinama i pred malim ekranima ponekad su nejasne ili nelogične odluke nakon sudačkog pregledavanja videomaterijala. To nezadovoljstvo se odražava na atmosferi koja vlada na stadionu ili prenosi na društvene mreže. Zato je IFAB odlučio 2023. testirati sudačko obrazloženje odluke preko razglasa na stadionu. U američkom nogometu, ragbiju i hokeju na ledu to je odavno tako.

FIFA je na svjetskom nogometnom prvenstvu za žene, održanom u Australiji i na Novom Zelandu 2023., primijenila novo pravilo i govorila o uglavnom pozitivnim iskustvima. IFAB je od ožujka 2024. dao zeleno svjetlo za sudačka objašnjenja preko razglasa na stadionu na međunarodnim turnirima ili ligama. Direktor Udruženje prve i druge njemačke nogometne lige (DFL), Ansgar Schwenken, rekao je da će nova praksa "dodatno povećati transparentnost sudačkih odluka i doprinijeti većem razumijevanju navijača za njih".

Sudac će se obratiti ljudima na stadionu ako je promijenio svoju odluku na temelju intervencije video-asistenta. Ali i kada VAR preporuči sucu da pogleda snimku. Nakon toga će javno priopćiti svoju odluku. Tehnički će sudačke slušalice s mikrofonom biti opremljene gumbom koji sucu omogućava da se uključi na stadionski razglas i u ton televizijskog prijenosa. DFL ukazuje na to da nije planirano da se na semaforu na stadionu prikaže scena o kojoj je odlučivao sudac.

Jochen Drees je bivši nogometni sudac koji je u Njemačkom nogometnom savezu nadležan za VAR. On kaže: "Neće se baš svatko dobro osjećati kada ga čuju na cijelom stadionu i kada se mora pozicionirati. Zato smo morali uložimo nešto truda da bismo ih uvjerili." Dodao je da su suci više puta okupljani na treninzima, posljednji put je to bilo u zimskoj pauzi u Portugalu. "Ali sada to spada u profil sudaca".

Ova faza će trajati do kraja nogometne sezone prve i druge Bundeslige. Ukupno će pravilo biti primijenjeno na 67 utakmica. Na kraju će upravni organi u ligama odlučiti na temelju iskustva hoće li ta praksa biti uvedena na svim stadionima u idućoj nogometnoj sezoni. Ta mjera neće moći zaustaviti ili ušutkati kritike na račun odluka u koje je uključen VAR. Moguće je da će gledatelji biti iznervirani jer će prekid za objašnjenja produžiti pauze utakmice. Osim toga, neka pravila, kao ona o namjernom i nenamjernom igranju rukom, teško su razumljiva. Prostor za slobodnu sudačku procjenu je i dalje velik, i sa tehnološkom pomoći kao što je VAR i bez nje.

