Prvak Hrvatske skuplja otpad. Ustaje u 4 ujutro, ali od velikog cilja ne misli odustati

Šest ženskih i devet muških finala gledali smo u programu završnog, finalnog dana seniorskog Prvenstva Hrvatske u boksu, a jedina tri kluba koja se mogu pohvaliti s po dva prvaka su zadarski Ares i zagrebački Petar Zrinski u ženskoj konkurenciji te Osijek u muškoj. Zadranima su tu zadovoljštinu omogućile Lana Kovačić (70 kg) i Karla Tadić (80 kg), koja je u finalu pobijedila europsku doprvakinju, Splićanku Luciju Bilobrk. A upravo je to bio najborbeniji par ženskih finala. Prestiž Boksačkom klubu Petar Zrinski donijele su Mariela Šteko (65 kg) i Sara Beram (60 kg). Šteko je na koncu proglašena najboljom tehničarkom, a Beram najboljom boksačicom Prvenstva, na kojem su naslov osvojile još i olimpijka iz Tokija Nikolina Ćaćić (57 kg, Katran) i Daria Glažar (54 kg, Sesvete). A 30-godišnja Sesvećanka postala je prvakinjom kao majka dvoje djece vrativši se boksu nakon višegodišnje stanke.

U muškom dijelu programa moglo se vidjeti svega – od borbi početničke kvalitete preko jedinog finalnog klasičnog nokauta Petra Krešimira Kneževića do poluteškaške bitke za pamćenje između srčanog Antonija Grabića i europskog prvaka Gabrijela Veočića. Bila je to borba na razini dvoboja za europsku medalju, iz koje je uspješniji (uz jedno brojenje) izašao olimpijac Veočić. Superteškaški okršaj osječkog topnika Luke Pratljačića i splitskog gromovnika Marijana Brnića (BK Grom) i nije bio tako gromovit kako je to sugerirao najavljivač u ringu i završio je očekivano. Pobjedom “Gunnera” Pratljačića uz predaju (bacanje ručnika) iz Brnićeva kuta.

– Dobro znam koliko je Brnić opasan jer sam mu, prije nekoliko godina, morao predati meč zbog prijeloma čeljusti. Inače, nemojte zaboraviti istaknuti da četiri naslova idu u Slavoniju, što se, valjda, nikad nije dogodilo. Dva u Osijek te po jedan u Slavonski Brod i Novu Gradišku.

Šteta je što na ovom Prvenstvu nije sudjelovao Marko Milun, koji je sve gledao s tribina jer je pod profesionalnim ugovorom i sve dok mu ne završi ovogodišnji Grand Prix serijal ne smije imati druge mečeve. Dobar udarački okršaj ponudili su i profesionalni vojnik Petar Leskur i riječki spartanac Marko Ramljak. Pripadnik snaga reda i sigurnosti je i Osječanin Zvonimir Rebolj (specijalna policija), koji je u finalu teške kategorije (90 kg) nadjačao Splićanina Nikicu Radonića. Kao i uvijek, tehnički izrazito atraktivan bio je polusrednjaš Marko Zeljko, koji je nadboksao talentiranog Gabriela Debanića. No, za razliku od nekih prethodnih godina, najboljim tehničarom proglašen je Petar Krešimir Knežević iz zadarskog Svetog Donata, koji nije zaboravio zahvaliti svom treneru, nekadašnjem Don Kingovu profesionalcu Mariju Preskaru:

– Radeći s Preskarom, ja sam se preporodio, kako u boksačkom smislu tako i izvan ringa. Vrhunski je i u analizi protivnika pa mi je govorio da inzistiram na tom lijevom krošeu, kojim sam i nokautirao suparnika.

Najboljim borcem proglašen je europski prvak Gabrijel Veočić, a za najborbeniji par izglasani su Marin Jelačić i prvak Filip Poturović, koji radi u novogradiškom komunalnom poduzeću na prikupljanju otpada i svako jutro ustaje u četiri sata, no i unatoč tome od boksa ne odustaje. Ponovimo, prvaci Hrvatske za 2025. godinu su: BOKSAČICE: 54 kg: Glažar (Sesvete), 57 kg: Ćaćić (Katran), 60 kg: Beram (Petar Zrinski), 65 kg: Šteko (Petar Zrinski), 70 kg: Kovačić (Ares), 80 kg: Tadić (Ares); BOKSAČI: 55 kg: Arbanas (Gladijator), 60 kg: Prkačin (Torcida), 65 kg: Poturović (Nova Gradiška), 70 kg: Zeljko (Memento Mori), 75 kg: Knežević (Sveti Donat), 80 kg: Veočić (Brod), 85 kg: Leskur (Grom), 90 kg: Rebolj (Osijek), preko 90 kg: Pratljačić (Osijek).