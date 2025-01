Štrkljasti Francuz nasljednik je najvećih NBA zvijezda. Prošao je bakin test i postao superstar

Ako se pitate tko će biti najveća NBA zvijezda kada sa pozornice siđu već vremešni velikani, 40-godišnji LeBron James i 36-godišnji Stephen Curry, odgovor je, čini se, jasan. A u vrlo zanimljivoj analizi ponudio ga je kolumnist Yahooa Tom Haberstroh.

A po njemu je ta odluka već donešena i to je francuski centar San Antonio Spursa Victor Wembanyjama. No, nije taj zaključak američki kolega donio na račun Wembyjevih ovosezonskih statistika (25.1 koševa, 10.8 skokova, 4 blokade, 3.8 asistencija) već po promatranju kojeg je nazvao "bakinim testom".

Važno je pridobiti bake

A Haberstroh tvrdi da za biti najvećom facom u NBA ligi nije najvažnije zavrijediti simpatije NBA fanatika, ostrašćenih navijača koji ništa ne propuštaju. Ili pak onih standardnih sportskih fanova koji svaki sport prate pomalo. Ne, za takav status potrebno je pridobiti simpatije onih koji fanovi uopće nisu.

Istinski je test popularnosti kada vi vizualno privučete pozornost osoba koje uopće ne prate NBA košarku. A tek kada u tome uspijete onda ste certificirani kao nova velika NBA zvijezda. A upravo se to dogodilo s Wembyjem kada se novinareva 80-godišnja sverkva zalijepila za ekran ne mogavši skinuti pogleda sa igrača koji je sa svojim 221 centimetrom stršao na terenu ali ne samo visinom nego i vještinom.

A začuđena baka najprije je mislila da je to igrač kreiran u nekoj video-igrici. I stalno se pitala je li taj košarkaški "jednorog" stvaran" ili pak "kako se može tako visok tako dobro kretati". Pitala se baka i koji broj tenisica taj igrač nosi, od kuda je, koliko je težak, koliko je star... Dakle, Wemby je privukao posvemašnju pažnju nekoga tko uopće ne prati NBA košarku i tko od igrača zna još samo za Chrisa Paula i to samo zato jer su njena kći i njen zet s njim dijelili studentske klupe.

Koliko god plijenio pažnju svojom visinom ali i pristupačnom osobnošću, i kao takav izazivao simpatije, Wemby je na parketu prava napast a kada je u pitanju obrana koša i pošast. Naime, u košarci nema većeg poniženja od trenutka u kojem vas netko blokira. A upravo je ovaj 21-godišnji Francuz izniman zaštitnik svog obruča koji šakom i kapom "dijeli banane".

Wembanyama je uvjerljivo vodeći bloker NBA lige sa četiri zaustavlja nja po utakmici a prvi sljedeći do njega je Utahov centar Walker Kessler sa 2,5 blokada po susretu a tek treći je moćni centar Lakersa Anthony Davis (2,1). A znate koga je u ovih sezonu i pol otkako igra na NBA parketima najviše blokirao? Nećete vjerovati ali je to učinio 11 puta najboljem igraču lige Nikoli Jokiću kojeg je "bananirao" 11 puta. Turskog centra Houstona Alperena Senguna blokirao je 10 puta baš kao i sunarodnjaka, i reprezentativnog kolegu, Rudyja Goberta.

Wemby je od listopada 2023. igrao obranu protiv 404 različita igrača a njih 182, one koji su se usudili krenuti na koš preko i pored njega, je blokirao. A to će reći da je već blokirao 45 posto igrača s kojima se sučelio braneći svoj obruč. Od 76 igrača od kojih se branio barem u 25 napada, Wemby je blokirao njih 52 što je 68 posto.

Šutira trice kao da je Curry

No, nisu blokade jedino u čemu čudesni mladić predstavlja opasnost na parketu. Naime, on sve češće i sve bolje šutira trice a jedini igrač Zapadne konferencije koji je od 9. studenog zabio više trica od njega jest tricaški specijalist Stephen Curry.

Wemby se na igralištu ističe i svojom igračkom inteligencijom kojoj pripomaže i to što obožava igrati šah pa ga je nedavno igrao i u jednom newyorškom parku, s nepoznatim mu ljudima, i to po kišnom danu. A to je nešto što niti jedan drugi NBA igrač ne čini i što da dodatno čini unikatnim.