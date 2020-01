Bilić nastavio s crnom serijom, Rebić asistirao za Milan

Momčad West Bromwich Albiona, koju vodi bivši hrvatski izbornik Slaven Bilić, a za koju igra hrvatski veznjak Filip Krovinović, nakon 1-2 (0-0) poraza na gostovanju kod Cardiff Cityja u 29. kolu ispustila je prvu poziciju na ljestvici engleske druge lige.

Za WBA ovo je bila već sedma utakmica zaredom u prvenstvu bez pobjede, od čega treći poraz, što je iskoristio Leeds United koji je 3-2 (0-2) domaćom pobjedom protiv Millwalla nakon velikog preokreta u nastavku i preskočio ga na prvom mjestu.

U Cardiffu je domaćin poveo početkom nastavka preko Patersona (46), na 1-1 poravnao je Austin (61-11m) iz kaznenog udarca kojega je izborio Krovinović, a pobjednički gol za velški klub postigao je Tomlin (76).

Krovinović je odigrao svih 90 minuta za WBA koji je sada drugi na ljestvici sa 53 boda, dva manje od vodećeg Leedsa, a dva više od trećeg Nottingham Foresta koji je u utorak kao gost svladao Brentford sa 1-0 (1-0).

Simon Sluga branio je svih 90 minuta u 3-2 (0-0) domaćoj pobjedi Luton Towna protiv Derby Countyja, a jedan od golova koje je primio zabio mu je legendarni Wayne Rooney. Usprkos ove pobjede Luton je i dalje posljednji na ljestvici sa 24 boda, koliko ima i pretposljednji Barnsley, a 21. Charlton Athletic, koji drži posljednje mjesto koje osigurava ostanak u ovom rangu natjecanja, bježi mu šest bodova.

Talijanski kup: Milan u polufinalu, asistencija Rebića

Hrvatski reprezentativni napadač Ante Rebić bio je asistent za prvi pogodak Milana u 4-2 (1-1, 2-2) pobjedi protiv Torina nakon produžetka u četvrtfinalu Talijanskog kupa.

Rebić je u 12. minuti probio lijevi bok i potom odličnom prizemnom loptom uposlio Bonaventuru koji je doveo Milan u vodstvo od 1-0. Torino je do preokreta stigao s dva gola Bremera u 34. i 71. minuti te se činilo kako će "granata" do iznenađujuće pobjede. No, u prvoj minuti sudačke nadoknade je igrač koji je ušao s klupe Calhanoglu uspio poravnati na 2-2 i odvesti susret u dodatnih 30 minuta.

U produžetku je Calhanoglu kompletirao preokret u 106. minuti, da bi Ibrahimović u 108. pogodio za konačnih 4-2.

Rebić je igrao za Milan do 105. minute.

Milan će u polufinalu igrati protiv Juventusa koji je prije šest dana izbacio Romu, dok će se u drugom polufinalu sastati Napoli i pobjednik dvoboja Inter - Fiorentina koji je na programu u srijedu.

Liga kup: Aston Villa u finalu

Nogometaši Aston Ville prvi su finalisti ovosezonskog izdanja engleskog Liga kupa, oni su u uzvratnom polufinalnom dvoboju na svom Villa Parku svladali Leicester City sa 2-1 (1-0) što im je uz 1-1 iz prvog susreta otprije tri tjedna bilo dovoljno za prolazak dalje.

Villa je povela golom Targetta (12), na 1-1 poravnao je Iheanacho (72), da bi veliko slavlje domaćim navijačima osigurao Trezeguet (90+3) pobjedničkim pogotkom u sudačkoj nadoknadi.

Europski prvak iz 1982. godine Aston Villa svoje je posljednji trofej osvojila još 1996. godine i to upravo Liga kup, a posljednji nastup u finalu ovog natjecanja imala je prije 10 godina kada je izgubila od Manchester Uniteda.

Protivnik Aston Ville u finalu koji će se igrati 1. ožujka na Wembleyu bit će bolji iz drugog polufinala u kojem igraju Manchester City i Manchester United. U prvoj utakmici igranoj na Old Traffordu City je bio bolji sa 3-1, a uzvrat na Etihadu igrat će se u srijedu.

Monaco ispao iz Kupa

Nogometaši Saint-Etiennea plasirali su se u četvrtfinale Francuskog kupa zahvaljujući minimalnoj 1-0 (1-0) pobjedi na gostovanju kod Monaca u osmini finala igranoj u utorak. Jedini gol na utakmici postigao je Bouanga (24).

Ranije u utorak hrvatski stoper Mateo Pavlović odigrao je svih 120 minuta za Angers koji je izgubio od Rennesa sa 4-5 (0-2, 3-3) nakon produžetka. Gosti iz Rennesa vodili su sa 2-0 i 3-1, ali Angers je s dva gola u posljednjih pet minuta uspio izboriti produžetak. No, u dodatnih 30 minuta ponovno je do prednosti stigao Rennes. Iako je Angers uspio još jednom izjednačiti, nije to uspio i nakon što je Gelin u 110. minuti osigurao još jednu prednost gostima.

Veliko iznenađenje priredio je četvrtoligaš Belfort koji je boljim izvođenjem 11-eraca izbacio prvoligaša Montpellier sa 5-4 nakon što je rezultat po 120 minuta igre bio 0-0. Blizu iznenađenja bio je i petoligaš Limonest, ali se nakon produžetka ipak u četvrtfinale plasirao prvoligaš Dijon pobjedom 2-1 (0-0, 1-1).

U srijedu su na programu dvoboji Epinal - Lille, Pau - Paris SG i Marseille - Strasbourg, a u četvrtak Nice - Lyon.