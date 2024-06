Srpski reprezentativac o legendarnom vatrenom: 'Htio sam ga likvidirati, zubima zadaviti'

Bila je to 1999. godina. Na Maksimiru se igrala utakmica visokog rizika, Hrvatska protiv Jugoslavije. To je bila posljednja utakmica kvalifikacija za Euro 2000. u Belgiji i Nizozemskoj uoči koje je samo jedna reprezentacija mogla proći. Jugoslaviji je trebao bod dok se Hrvatska morala ići po pobjedu. Nažalost, završilo je neslavno za nas, 2-2, i to je bilo prvo i zasad zadnje europsko prvenstvo na koje se Hrvatska nije plasirala.

Bivši srpski reprezentativac Albert Nađ (50) gostovao je kod Nebojše Petrovića u emisiji Mojih TOP 11., gdje je spomenuo Roberta Jarnija s kojim je u to vrijeme igrao u Betisu. Naime, tu utakmicu je obilježio okršaj Zorana Mirkovića i Roberta Jarnija nakon kojeg je Mirković isključen.

"Imali smo fenomenalan odnos, čak i poslije onog incidenta u Zagrebu. U tom trenutku sam ga htio, ružno je to sada reći... Ali htio sam ga zubima zadaviti zbog Batice (Zorana Mirkovića, op.a). S Baticom sam igrao toliko godina u Partizanu i reprezentaciji, a u tom periodu smo Jarni i ja igrali u Betisu. U tom momentu da sam ga mogao likvidirati, likvidirao bih ga."

"Falila je samo mala iskra da to sve eksplodira. Svi znamo Baticu, znamo i mene. Utakmica je bila od izuzetnog značaja i visokog rizika. Sigurnije sam se osjećao u Zagrebu nego u Beogradu kada je nestalo struje. Jarni je inscenirao faul, vjerojatno mu je opsovao sve i svašta. Sudac Aranda je trčao prema nama i ja mu vičem, tu sam svašta rekao Jarniju, i oca i majku, i molim Arandu da ne da Mirkoviću crveni..."

Naravno, nakon utakmice su se vratili u Betis. "Vraćamo se, ja iz Beograda, on iz Zagreba. Pošto nismo imali direktne letove za Sevillu, morali smo ići preko Münchena i Frankfurta, pa za Madrid. Srećemo se u Frankfurtu na aerodromu, on vuče kufer... Idemo jedan prema drugom i smijemo se", kaže Nađ.

"Baš mu kažem: 'U tom momentu bih te likvidirao totalno'. Fenomenalan igrač, nisam vidio takvog igrača da ima tako izrađen centaršut iz punog trka i da te pogađa u trepavicu. Stjecajem okolnosti, imao sam prilike pa smo pričali. Bili smo i cimeri, ali kod Jarnija je sve vježba bila. Ostajao je poslije treninga u Hajduku po sat vremena i samo je centrirao", dodao je Nađ.

