Ako uđemo u osminu finala, tamo nas najvjerojatnije čeka ova reprezentacija

Španjolska nogometna reprezentacija je u drugome kolu grupne faze Europskog prvenstva svladala Italiju rezultatom 1:0 te tako kolo prije kraja osigurala plasman u osminu finala kontinentalne smotre. Ovakav rasplet ima i bitne posljedice za Hrvatsku. Španjolska je zasigurno prva u skupini.

Ostale pozicije nisu toliko jasne, a bit će odlučene 24. lipnja, kada se igraju posljednje utakmice. Hrvatska za prolazak u osminu finala mora pobijediti Italiju, bilo što manje od toga neće biti dostatno. Ako vatreni osvoje četiri boda, vjerojatno će proći dalje, ali pitanje je s kojeg mjesta.

Most likely #EURO2024 Round of 16 matches



🇮🇹 Italy v Switzerland 🇨🇭 - 46.3%

🇭🇷 Croatia v Switzerland 🇨🇭 - 32.2%

🇩🇪 Germany v Denmark 🇩🇰 - 32.1%

🇩🇪 Germany v Serbia 🇷🇸 - 24.1%

🇳🇱 Netherlands v Turkey 🇹🇷 - 22.3%