Srbija u velikom problemu, Piksi lupio šakom o stol pa poručio: 'Neću vam to dopustiti!'

U hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji možda nije najbajnija situacija. Ostali smo bez nekoliko igrača zbog ozljeda (Juranović, Stanišić, Erlić, Ćaleta-Car, Majer), Brozović se umirovio, a uz to navijači luduju jer je pozvan Ivan Perišić koji je trenutno bez kluba.

No, ako je u našoj reprezentaciji situacija loša, kakva je tek onda u srpskoj? Još od ispadanja s Eura, kada je Dragan Stojković Piksi iz samo sebi znanog razloga kao prvog golmana umjesto Vanje Milinkovića-Savića stavio Predraga Rajkovića, do svađe i odlaska Dušana Tadića iz reprezentacije, potom se Vanja usred Eura potukao u kafiću, a sad za prve utakmice grupne faze Lige nacija protiv Španjolske i Danske ključni igrači odbili su pozive. Tako će Srbija igrati bez Sergeja Milinković-Savića, Aleksandra Mitrovića i Dušana Vlahovića.

Vlahović zbog obiteljskih razloga, a Milinković-Savić i Mitrović iz zdravstvenih razloga neće doći. Doduše, to više spada pod "navodno" jer nakon svega, logičnije i bilo da je pravi razlog odbijanja to što je Piksi i dalje izbornik. Stručni komentator Rade Bogdanović navodno zna cijelu priču:

"Razlog što igrači nisu htjeli doći je nezadovoljstvo izbornikom. Vlahović neće igrati desnog veznog u reprezentaciji. Meni je nelogično da izbornik na Euru promijeni prvog golmana nakon tri godine i to uz šturo obrazloženje. Ništa nam nije rečeno ni nakon tog natjecanja, a bilo bi korektno da je. Ovi nogometaši ne žele igrati, izmislili su razloge", istaknuo je pa poručio:

"Rekao je da će oni koji iskoriste šansu biti zabetonirani u nacionalnoj momčadi. Ako bude napravio rezultat, tako će to i biti. Naš savez je komedija".

Uoči utakmice sa Španjolskom pred novinare je izašao izbornik srpske nogometne reprezentacije Dragan Stojković. Piksi je rekao:

"Ne bih davao bilo kakve komentare preko medija. Svatko ima pravo da kaže što želi, što misli i što hoće. Na tome bih se zaustavio. Problema imamo na izvoz, obogatili bismo se da prodajemo probleme. Stalno su problemi prisutni, ništa me ne iznenađuje. Ne bih komentirao ili polemizirao. Ne bavim se kadrovskim pitanjima i rješenjima, niti vodim politiku Nogometnog saveza Srbije. To da se jednom zna. Ne volim da se moje ime s tim povezuje. Ja sam trener i gledam raditi svoj posao najbolje što mogu", kazao je u uvodu press-konferencije.

"Nije ugodno da to igrači slušaju, ali navikli smo na to. Ja bih im samo poručio da budu fokusirani na utakmicu. Neću dopustiti da me bilo tko izbaci iz takta i da mi pokvari pripremu za utakmicu. Točno je da su Španjolci jedni od najboljih na svijetu. Nevjerojatan skup talenta na jednom mjestu i superiornost na terenu. Nogometna moć. Imali su i generacije iza ove, ali ova s mladim igračima i hrabar potez De La Fuentea da regenerira španjolski tim, dala je rezultate."

Ovako je komentirao nedolazak nekih igrača na okupljanje u rujnu:

"Ovo je proces gdje moramo prihvatiti činjenicu da nekih igrača neće biti. Moramo mijenjati, obećao sam dosta promjena nakon Eura i to se dogodilo. Ovo je idealna prilika da kroz utakmice s najjačim ekipama Europe pokažemo formu i igrački potencijal koji bi sutra trebao pružiti šansu da budemo uspješni. Mi moramo pronaći zamjene. Tu su Samardžić, Birmančević, Lukić, Ilić. Defanzivce već znate. Na meni je da pružim šansu i da od ovih igrača pronađem recept za one koji nisu tu. Mnogi me prave neznalicom i to nije problem, ali neću dopustiti nikome da me pravi budalom. Ne postoji dobitni sistem, postoji nogometna inteligencija, a za to vam trebaju igrači koji su sposobni ispuniti to što tražite. Ne možete tražiti od igrača nešto nemoguće. Nogomet je jednostavan, tada je i lijep. Ta jednostavnost je najteža stvar u nogometu - zaključio je Stojković.