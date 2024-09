Srbi se raspisali o 14-godišnjoj senzaciji: Otac joj je iz Hrvatske, osvaja trofeje pod drugom zastavom

Arina Sabalenka osvojila je naslov pobjednice na posljednjem teniskom "grand slam" turniru sezone u konkurenciji tenisačica, ona je u finalu u New Yorku nadigrala Amerikanku Jessicu Pegulu sa 7-5, 7-5. Za Sabalenku je ovo drugi "grand slam" naslov u 2024., nakon što je bila najbolja na Australian Openu u siječnju. Nakon što je lani izgubila u finalu US Opena od Amerikanke Coco Gauff, Sabalenka je ove godine napravila korak dalje i svladala domaću tenisačicu u završnom dvoboju.

Dok je Sabalenka osvojila seniorski naslov na US Openu, pobjednica u juniorskoj konkurenciji je Engleskinja srpskog podrijetla, 14-godišnja Mika Stojsavljević. Srpski mediji donose priču o toj novoj senzacionalnoj tenisačici koja nastupa pod britanskom zastavom. Živi u Londonu, a u finalu juniorskog US Opena pobijedila je japansku predstavnicu Sonobe sa 6:4 i 6:4. To joj je najveći uspjeh u dosadašnjoj karijeri.

Stojsavljević je rođena u Londonu, a otac joj je Srbin iz Hrvatske, točnije iz mjesta Velika Popina pored Gračaca. Majka joj je Poljakinja, no cijeli je život u Londonu. Budući da je 2008. godište, Mika će i sljedeće sezone još moći igrati juniorske turnire.

- Marija Šarapova i Novak Đoković su oduvijek bili moji idoli. Marija me je osvojila svojim stilom igre i načinom na koji se ponašala na terenu. Inspirativna mi je bila i oduvijek sam se ugledala na nju. Onda Đoković, ja sam 'pola' Srpkinja, cijela moja obitelj ga voli - pričala je Stojsavljević u jednom intervjuu srpskim medijima.